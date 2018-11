Durante una charla brindada en Treinta y Tres, el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, declaró que el turismo es “la actividad más importante del país”, ya que genera más dinero que los principales rubros de la producción agropecuaria. Las declaraciones generaron el rechazo del movimiento Un Solo Uruguay, desde el que acusaron al jerarca de intentar “dividir” y generar “enfrentamientos”. “Los uruguayos de bien no podemos caer en este tipo de provocaciones destinadas a que nos enfrentemos unos con otros, nos odiemos y no seamos solidarios entre nosotros, porque eso debilita nuestra lucha contra los pichis miserables que no trabajan y viven de nuestros impuestos”, declaró un representante de los autoconvocados.

Quienes celebraron las declaraciones de Astori fueron los operadores turísticos. “No sabíamos que hacíamos más dinero que la soja, la carne y el arroz. Ahora que lo sabemos, vamos a intentar sacar al Frente Amplio del poder, utilizando la enorme capacidad de presión que nos da el ser un sector tan importante”, declaró un hotelero. Un empresario inmobiliario de Punta del Este reconoció, mientras tanto, que “si bien todos los años nos quejamos del costo del Estado y todo eso, hasta ahora no manejábamos el concepto de que sin turismo no funciona el país. La verdad es que siempre me pareció un razonamiento algo estúpido, pero ahora que los operadores turísticos podemos hacerlo, me suena de lo más lógico y no me da vergüenza usarlo”.