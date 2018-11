El diputado independiente Fernando Amado está llevando a cabo una serie de reuniones con los principales dirigentes de todos los partidos políticos para informarles sobre el proyecto de ley que está impulsando para obligar a los candidatos a la presidencia a participar en un debate durante la campaña. En el Frente Amplio hay distintas visiones sobre el tema. “Hace cinco años lo hubiéramos rechazado, porque con un Tabaré Vázquez de 73 años como candidato, el riesgo de que Raúl Sendic terminara debatiendo era demasiado grande. Pero ahora es otra cosa”, opinó un dirigente de la coalición. Pero hay otros dirigentes que lo consideran una “norma inútil”. “Sí, bárbaro, obligamos a hacer un debate y lo pasamos en cadena. Pero si no hay una ley que obligue a los ciudadanos a verlo, no sirve para nada”, consideró otro dirigente del oficialismo. Esta postura es compartida también por dirigentes del Partido Nacional. Una de ellas declaró que “quizás obligar a todo el mundo a verlo es un extremo, pero sí podríamos cortar internet y cable en todo el país durante el debate. Si no hay nada más para ver, a lo mejor alguien se cuelga. Si no, es imposible, nadie lo va a ver”.