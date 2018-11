La comisión investigadora sobre el financiamiento de partidos políticos que funciona en la Cámara de Diputados recibirá en las próximas semanas al ex presidente y senador José Mujica para que informe sobre la condonación de una deuda de aproximadamente 100 millones de dólares al grupo Casal. La citación de Mujica es la única que es apoyada tanto desde la oposición como desde el oficialismo, desde donde quieren averiguar “a cambio de qué exactamente se le perdonó la deuda, porque no está claro, y si empezamos a regalar indultos a cambio de nada, nos van a perder el respeto”. Luego del ex presidente será el turno del diputado independiente Fernando Amado, por sus declaraciones en las que aseguró que la red de tráfico de influencias en torno al clausurado Cambio Nelson de Maldonado era de conocimiento público. El legislador ya anunció que no asistirá a la convocatoria. “Sé muchas cosas, pero no las puedo adelantar, porque sería spoilear mi próximo libro y no me lo compraría nadie”, declaró Amado. El próximo proyecto editorial del legislador, que ya ha escrito libros sobre los masones, los militares, los judíos, los cristianos y los millonarios, aborda la historia de las maniobras fraudulentas de Francisco Sanabria. “En el libro está todo. Si quieren la información, que lo compren. Si falla mi alianza con [Pablo] Mieres, voy a tener que vivir de las publicaciones. A lo de mis padres no vuelvo”.