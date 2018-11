Hasta fin de mes el mausoleo a Artigas estará rodeado por retratos de mujeres con la banda presidencial

Un conjunto de más de 40 retratos de mujeres investidas con la banda presidencial quedará inaugurado esta tarde a las 18.00 en la plaza Independencia con el título Cosa de mujeres. El número exacto de fotografías de un metro y medio de alto por un metro de ancho suma 43, las necesarias para cubrir el perímetro del mausoleo. Cada imagen estará acompañada por el nombre de la involucrada y un cartel indicando qué haría en caso de ser presidenta. El colectivo En Blanca y Negra, responsable de la iniciativa, se conformó hace dos años, a partir de otra muestra urbana, Hijas de vidriero, que pudo verse en la plaza 1º de Mayo. Ahora Estela Peri, Sandra Araújo, Ana Casamayou, Lilián Castro y Adriana Cabrera Esteve apostaron a dar cabida a distintos perfiles y estilos de la población uruguaya, ya fuera por edad, orientación sexual u origen étnico: contemplando a las afro, trans o del grupo Conacha (Consejo de la Nación Charrúa), por ejemplo. “Lo que tienen en común es que son personas que no se van a postular a las próximas elecciones, porque entendemos que no llegar a la presidencia es un tema más cultural que político. Queremos equilibrar eso, porque las mujeres no gozamos de una ciudadanía plena; llegado el momento de las internas, quedamos de lado, y ellas mismas se convencen de que lo mejor es que las gobiernen hombres. Queremos deconstruir esto”, explicó Cabrera Esteve, responsable de la idea original y de la elaboración del proyecto.

Sobre la base de esos criterios generales, cada fotógrafa tuvo libertad para elegir a quién retratar y pasarle así la banda presidencial (de utilería) para que hiciera de cuenta que asumía el mando, ya que la intención no es que sean “primeras damas” ni mucho menos decorativas. Cuenta Cabrera que mientras montaban la muestra, que permanecerá hasta fin de mes, parte del público femenino se empezaban a sacar fotos con las supuestas presidentas: “Me pareció que era una forma de apropiación”, indicó, satisfecha. Sin embargo, tampoco faltaron los transeúntes que pusieron los ojos en blanco frente a la propuesta e incluso hubo un señor que ayer empezó a tironear de un panel con ánimo de vandalizarlo.