El Poder Ejecutivo solicitó al Parlamento que autorice el ingreso de tropas extranjeras durante la próxima cumbre del G20 en Buenos Aires, a la que asistirán mandatarios como el estadounidense Donald Trump, el francés Emmanuel Macron y el chino Xi Jinping, entre otros. Los equipos de seguridad de varios de estos mandatarios usarán Uruguay como base de operaciones. En la exposición de motivos del pedido puede leerse: “En tiempos en los que se habla de salir de la región y abrirse al mundo, es bueno recordar que la única actividad que tiene futuro en Uruguay es acercarse a los poderosos y chupar rueda de ellos”. El senador nacionalista Javier García anunció que convocará al ministro de Defensa, Jorge Menéndez, para que dé explicaciones sobre las maniobras que realizarán las tropas extranjeras. De todas maneras, el legislador no confirmó para qué fecha será la convocatoria, pues en su agenda “ya no hay lugar entre semana para convocar a más ministros. Estoy considerando seriamente la posibilidad de empezar a pedirles que vengan a mi casa los domingos. A mi familia no le va a gustar, pero es la única manera”. El legislador adelantó que el año que viene planea incrementar en forma considerable sus convocatorias a jerarcas del Poder Ejecutivo: “No descarto la posibilidad de pedirles a algunos de ellos que se queden a dormir el sábado de noche en casa, así los puedo interrogar el domingo de mañana y libero la agenda para convocar a otros al mediodía y de tarde”.