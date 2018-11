La agrupación del Partido Nacional Todo por el Pueblo, de Alem García, anunció que presentará un candidato propio a la presidencia. El líder sectorial reconoció que uno de los nombres que se manejan es el de Juan Sartori, el multimillonario que hace algunas semanas anunció que estaba manejando la posibilidad de lanzarse a la carrera presidencial, aunque aclaró que no tiene una decisión tomada. García dijo ser “completamente consciente de que Sartori es un recién llegado a la política y no es muy conocido, pero a decir verdad, a mí tampoco me conocen mucho. Si rechazara nombres por ser desconocido, tendría que ser el primero en irme”. La falta de notoriedad de Sartori es el primer punto que sus asesores de campaña decidieron atacar. La semana pasada se lanzó una campaña de expectativa en redes sociales, con un spot en el que algunas personas se preguntan “¿vos sabés quién es Juan Sartori?”. Pero el propio empresario reconoció que esta campaña “no está dando los resultados que esperábamos”. “El primer objetivo era convencerme a mí mismo de que me presentara como candidato a la presidencia, pero por ahora no se cumplió. Sigo tan indeciso como antes”, declaró en una entrevista radial. Sartori consideró además que este tipo de campañas “a veces dan muy pocas certezas. Esta en concreto es demasiado ambigua; si no hago algo más contundente, difícilmente llegue a adoptar una posición”.