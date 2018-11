A instancias del presidente del Frente Amplio (FA), Javier Miranda, los senadores José Mujica y Juan Castillo se reunieron con el ex vicepresidente Raúl Sendic para convencerlo de que no se presente como candidato a senador en las elecciones de 2019. Durante el encuentro, el líder de la Lista 711 explicó que aún no tenía una decisión tomada e iba a acatar lo que decidiera su sector. Castillo declaró: “Las palabras del ex vicepresidente no me tranquilizaron del todo, pero sí me dieron algo de optimismo, porque en la 711 no deben quedar más de seis o siete personas, así que con convencer a la mitad más uno de que no presenten a Sendic ya estamos”.

Sendic no se refirió específicamente a lo que se habló en la reunión, aunque sí respondió a quienes lo acusan de perjudicar al FA por no apartarse de la arena pública. “Está claro que la fuerza política tiene menos votos que hace cinco años. Lo que no entienden los compañeros es que los votos perdidos no se deben computar como pérdidas, porque los estamos invirtiendo. Cuando llegue la hora de hacer el balance definitivo, el saldo de votos va a ser claramente positivo”. El ex vicepresidente explicó: “Nuestro think tank elaboró una estrategia que consiste en perder votos frente a los partidos de derecha para que lleguen al gobierno, les estalle una crisis económica en la cara, la gente los saque y después de eso vengan 15 años más de gobiernos de izquierda”.