Udelar presentó una campaña contra el acoso sexual

La Comisión Abierta de Equidad de Género (CAEG) y la Red Temática de Género de la Universidad de la República (Udelar) presentaron una campaña en contra del acoso sexual en los ámbitos laboral y educativo, a días del 25 de noviembre, cuando se conmemorará el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En todos los servicios universitarios se divulgarán folletos y afiches explicando qué es el acoso sexual, en qué gestos o situaciones se expresa, qué pueden hacer las instituciones para prevenirlo y cómo intervenir cuando se produce, cuál es la normativa vigente y qué puede hacer un estudiante, funcionario o docente si sufre una situación de acoso en la Udelar.

El proyecto está financiado por la Comisión Sectorial de Investigación Científica y apunta a “sensibilizar sobre la temática, hacerla visible y promover su abordaje dentro del ámbito universitario, informando sobre los mecanismos existentes”, además de dar elementos para “identificar las señales, pequeñas acciones o situaciones cotidianas que pueden estar evidenciando conductas de acoso”, contó Victoria Espasandín, de la CAEG. Señaló que el acoso sexual es la manifestación de la violencia de género con “mayor prevalencia en nuestro país” y que es un problema que afecta “fundamentalmente a las mujeres” y que perjudica el desempeño laboral y educativo de quien lo sufre, impacta en el clima de trabajo y en el rendimiento de las personas, y puede desembocar en ausentismo o incluso en desvinculación.

Desde 2012 la Udelar cuenta con una Comisión Central de Prevención y Actuación ante el Acoso y la Discriminación, y desde 2013 funciona un protocolo para recibir denuncias de estas situaciones. Según comentó Teresa Dornell, integrante de la comisión, desde su puesta en marcha han recibido más de 110 denuncias, pero no dan abasto para atenderlas. “Tenemos un atraso importante, porque la comisión como tal no está en condiciones de dar respuesta a todo lo que está llegando”, explicó. El organismo es cogobernado y se reúne con frecuencia quincenal, pero sus integrantes participan de forma honoraria. Durante los últimos años no tenía presupuesto suficiente, pero este año se le asignaron recursos para contratar a un equipo técnico que atienda las denuncias; el concurso está actualmente en proceso.

Dornell explicó que el protocolo establece cómo hacer la denuncia –que tiene que ser escrita– y cuida la confidencialidad de la información que se aporta y la reserva del expediente. El formulario para radicar la denuncia, en el que se pide que la persona “narre en forma sintética” lo ocurrido, se encuentra en la página web de la Udelar y se puede presentar ante la comisión por medio de un representante gremial, del servicio universitario o, directamente, con un asesor legal. La comisión evalúa si puede dar una respuesta rápida, lo que sucede cuando el caso configura acoso sexual, ya que se recurre a la Ley 18.561, que establece cómo denunciar los casos, y hace las recomendaciones al servicio correspondiente. “El tema es cuando la denuncia viene solapada y no aparece tan claro el tema del acoso sexual”, reflexionó la integrante de la comisión. Desde ese ámbito no se imponen sanciones, sino que se hacen recomendaciones para que los servicios universitarios denunciados actúen.

El rector de la Udelar, Rodrigo Arim, comentó que por mucho tiempo, en la institución, se entendía que “el problema del acoso pertenecía al ámbito privado entre personas, y que la institución no tenía responsabilidades en ese plano”. Apuntó que un segundo error, que vio “en forma sistemática en varios ámbitos universitarios, es tender a minimizarlo, diciendo: ‘puede que no sea un tema privado, pero su nivel de prevalencia es tan bajo que son casos puntuales, que no ameritan atención institucional desde el punto de vista de la asignación de fondos y el diseño de políticas específicas’”, graficó. Opinó que la campaña es “relevante”, porque el acoso sexual “es un problema serio”, y apeló a que la Udelar sea “mucho más consciente” y trate a estos casos “como lo que son: problemas político-institucionales y no individuales”.