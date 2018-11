Utec inauguró su sede en el norte

La Universidad Tecnológica (Utec) inauguró ayer su tercer instituto tecnológico regional (ITR): al del centrosur, en Durazno, y el del suroeste, en Fray Bentos, se sumó el de la región norte, sobre la ruta 5, cerca de la ciudad de Rivera. El edificio tiene más de 3.200 metros cuadrados y está integrado en un campus donde también funcionan las sedes de la Universidad de la República (Udelar), del Consejo de Formación en Educación y de la UTU. Según recordó a la diaria Rodolfo Silveira, uno de los consejeros de la Utec, el proyecto edilicio fue el ganador de un concurso público, e implicó la inversión de unos seis millones de dólares en total, contando la construcción y el equipamiento.

Silveira dijo que la arquitectura es “muy modular, lo que permite adecuar la infraestructura a la oferta educativa”, y contó que, como este edificio está inserto en un polo educativo, se buscó que se complementara con los de las otras instituciones: “Nosotros usamos el aulario de la Udelar y de la UTU, y nos pusimos de acuerdo para ver lo que faltaba: una sala multipropósito, un centro informático, una biblioteca virtual, servicios como la cafetería”, mencionó.

Actualmente funcionan dos carreras en la sede norte: la de Tecnólogo en Mecatrónica Industrial y la de Ingeniería en Logística, y hay 120 estudiantes. En 2019 se abrirá la carrera de Administración de Desarrollo de Sistemas, que tiene la novedad de ser binacional, ya que se brindará en conjunto con la Universidade Federal do Pampa y el Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense. Según explicó Silveira, se ubicará dentro del área de las tecnologías de la información y la comunicación y los cursos serán en español y en portugués, con la mitad de los cupos para uruguayos y la otra mitad para brasileños. Otro de los consejeros de Utec, Pablo Chilibroste, agregó que también está “a punto de firmarse” con los institutos brasileños una especialización en robótica e inteligencia artificial.

Ayer, en la inauguración, el presidente Tabaré Vázquez, la vicepresidenta Lucía Topolansky y varios ministros recorrieron las instalaciones. Vázquez valoró que “el desarrollo de la investigación científica, la innovación y la robótica son centrales para la generación de logística y el trabajo futuro que representará el comercio electrónico y el industrial”. Chilibroste aseguró que la instalación de la universidad responde a la demanda que existía en la zona. “En Rivera hay 9.000 jóvenes de 17 a 25 años: prácticamente la mitad tiene Bachillerato terminado y no tiene posibilidad de hacer estudios universitarios o terciarios más avanzados si no se ofrecen acá”, dijo, y apuntó que la región de influencia del ITR, de unos 150 kilómetros a la redonda, es una de las que tiene “los menores índices de acceso a la educación universitaria, del orden del 4% solamente”.

Hasta 2020

Se aprobó en el Senado y pasó a Diputados el proyecto de ley que prorroga la integración del Consejo Directivo provisorio de la Utec hasta setiembre de 2020, atendiendo a que la Corte Electoral comunicó al Poder Ejecutivo que no puede organizar las elecciones en esa universidad hasta que termine el ciclo electoral de 2019-2020. “En principio seguiríamos los tres”, afirmó Silveira, en referencia a los integrantes del consejo provisorio (Chilibroste, Graciela do Mato y él), y acotó que no depende de la Utec que se avance en la reglamentación de la ley que la creó, ya que eso es potestad del Poder Ejecutivo. Si se reglamenta cómo serán elegidos los representantes de los sectores empresariales y de trabajadores, estos podrían sumarse al consejo provisorio, alternativa que había planteado Chilibroste. Silveira reafirmó que en ese vínculo con el sector productivo radica la mayor diferencia entre una universidad tecnológica y una académica: “Si no, estaría descolgada de la realidad. Son complementarias con las universidades académicas, pero una universidad tecnológica debe estar mucho más cerca de la sociedad en la cual está inserta”.

En este tiempo, los consejeros se dedicarán a la planificación estratégica para el quinquenio 2020-2025. A diferencia de la elaboración del plan estratégico anterior, que fue “de arriba hacia abajo, ahora tenemos 1.800 estudiantes y unos 300 docentes y personal técnico y de apoyo, por lo que esta planificación debe ser de abajo hacia arriba, buscando la participación de los actores directos”, opinó Silveira.