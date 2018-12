El fiscal especializado en delitos de lesa humanidad, Ricardo Perciballe, solicitó la creación de una junta médica para determinar si el represor Gilberto Vázquez puede cumplir su pena en la cárcel o mantiene el beneficio de la prisión domiciliaria. A pesar de haber protagonizado dos intentos de fuga, el militar fue habilitado a vivir en un departamento en Rivera. La defensa de Vázquez no sólo rechaza la posibilidad de que vuelva a la cárcel, sino además reclama que no sea trasladado a Montevideo. “Es una persona de cierta edad que no puede hacer viajes muy largos, y lógicamente no piensa perderse la ceremonia de asunción de Jair Bolsonaro. Viajar a Brasilia desde Montevideo o desde Rivera puede hacer una diferencia muy grande”, declaró un abogado del militar retirado.

Tras conocerse la decisión de Perciballe, Martín Gesto, el juez que le otorgó la prisión domiciliaria a Vázquez, anunció que comenzará a estudiar medicina. “No tengo confianza en una junta médica cualquiera. En cambio, si estuviera integrada por mí, me daría mucho más garantías. Creo que si le meto mucho con los exámenes, en un par de semanas tengo mi título”, declaró en una entrevista radial. El magistrado no quiso adelantar cuál será su postura con respecto de si Vázquez está en condiciones de terminar de cumplir su pena en la cárcel, aunque adelantó: “La última vez que lo vi tenía una coloración de piel muy característica de las personas que tienen insuficiencia renal”.