El senador Jorge Larrañaga anunció en un acto público el sábado que su campaña “Vivir sin miedo”, que impulsa un plebiscito para tomar medidas para mejorar la seguridad pública, superó el número de firmas necesario. Desde el entorno de su sector, Alianza Nacional, reconocieron que es una “muy buena noticia” para Larrañaga, pero rechazaron que esta iniciativa busque mejorar su desempeño electoral. “En la campaña vamos a repartir listas de Alianza Nacional y papeletas del plebiscito. Es cierto que ambas van a estar pegadas, pero el pegamento es muy suave y no deja residuos, así que cualquier persona es libre de separarlas y poner una u otra en el sobre”, declaró un legislador aliancista. Varios analistas políticos consideraron que la concreción del plebiscito es un “éxito personal” para Larrañaga. El responsable de una empresa encuestadora opinó: “Su figura estaba muy golpeada luego de perder las internas de 2014. Ahora, con esto del plebiscito, seguramente va a quedar asociado para siempre con esta iniciativa y transmita la imagen de que no le importa nada más. Es probable que le espere la misma trayectoria que a Pedro Bordaberry, quien, luego de impulsar el plebiscito por la baja de la edad de imputabilidad penal, protagonizó una serie de catástrofes electorales, arruinó al Partido Colorado y terminó como dirigente de fútbol, sin siquiera ser electo. El panorama no es el mejor para Larrañaga, pero al lado de quedar en el olvido al que parecía estar condenado, podemos considerar que su nueva situación es un éxito”.