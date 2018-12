El precandidato a la presidencia por el Partido Nacional, Juan Sartori, declaró hace algunos días que la búsqueda de los desaparecidos durante la última dictadura militar es un tema “cada vez menos relevante”. Ante las críticas recibidas hasta desde su propio partido, aclaró que en un eventual gobierno suyo se destinarán recursos para las tareas de búsqueda. “Lamento mucho si mis palabras fueron malinterpretadas. Por suerte vivimos en una democracia y ofreciendo un poco de dinero se arregla todo”, declaró. Los asesores del precandidato están considerando la posibilidad de limitar sus entrevistas, ya que, según reconoció uno de ellos, “es común que durante ese tipo de encuentros con periodistas los entrevistados abran la boca, y no queremos eso para Juan. Porque, además, se corre el riesgo de que él plantee alguna idea para mejorar el país, y eso es algo que debemos evitar a toda costa”. Es que Sartori anunció hace algunos días que se le ocurrió una propuesta que podría formar parte de su plataforma electoral. “Estaba mirando los cierres de la Bolsa de Tokio y de pronto me vino a la mente una idea para mejorar el Uruguay. Fue un descuido, prometo que no va a volver a ocurrir. Reitero, mis propuestas van a ser elaboradas por la gente”. El precandidato dijo además que estaría dispuesto a participar en un debate electoral, “siempre y cuando se me permita asistir con las cientos de personas con las que voy a haber hablado para ese entonces, para que expongan sus ideas, que van a ser suyas, no mías”.