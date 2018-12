Raúl Sendic finalmente fue sancionado por el Plenario del Frente Amplio (FA) y no podrá presentarse a las elecciones, pero en la interna de la fuerza política aún preocupa la posibilidad de que participe activamente en la campaña electoral del FA. “Sería un desastre. Creo que llevar a Eduardo Bonomi como candidato a vicepresidente no nos haría tanto daño”, reconoció un dirigente frentista. En la interna del partido elaboraron un “plan de contención”, que se implementaría en caso de que Sendic no se aleje por completo de la actividad político-partidaria. Un integrante de la Mesa Política del FA explicó que la idea “es armar una comisión que vaya a pedirle perdón y explicarle que estábamos profundamente equivocados y que jamás podríamos llegar al cuarto gobierno sin su aporte. Una vez que lo hayamos ablandado, le propondremos que se vaya de gira por África para buscar frenteamplistas que quieran venir a votar. Como obviamente son muy pocos, le vamos a pedir que vaya a todos y cada uno de los países del continente. Con eso nos va a dar para mantenerlo entretenido y alejado”. Los dirigentes también están considerando la posibilidad de darle una tarjeta corporativa sin límite de gastos para hacer más atractiva la oferta. “Queremos que pueda comprarse lo que quiera. Shorts, libros, colchones, cualquier cosa. Es cierto que nos va a salir una buena plata, pero va a ser mucho menos que el gasto en publicidad que tendríamos que hacer para neutralizar el ‘efecto Sendic’”.