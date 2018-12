La ministra de Industria, Energía y Minería precandidata a la presidencia por el Frente Amplio, Carolina Cosse, declaró el viernes que por el momento no renunciará a su cargo para dedicarse a la campaña, algo que Tabaré Vázquez le había solicitado a sus ministros. “Por un lado, no estoy cien por ciento metida en la campaña, pero además, con esto de la victoria de Uruguay ante Puerto Rico en el básquetbol, estoy capitalizando pila lo del Antel Arena. Tengo que ver bien el calendario de espectáculos; cuando vea que se viene una seguidilla de bodrios, me voy”, declaró Cosse. La precandidata se reunió el jueves con el ex presidente José Mujica en la chacra de este último. Según contó ella misma, el líder del MPP le dio su respaldo y le aconsejó que se “cuidara” en la campaña. “El Pepe me dijo que me iban a pegar de todos lados, a veces de donde menos lo esperara. De hecho, antes de irme me dijo: ‘Ojo con Mujica, que es un tiro al aire y capaz que te hunde. El día menos pensado le da por decir que el feminismo es una farsa de nenas bien y que lo mejor es que no haya una mujer en la fórmula, y ahí te quedás sin apoyo’. Creo que la honestidad de José Mujica es un regalo que recibimos los uruguayos”. Cosse opinó que el ex presidente seguramente tenga una participación activa en la campaña. “No me lo imagino a Mujica quedándose en su casa sin participar; lo que no sé es si va a favorecer al Frente, lo va a perjudicar o ni fu ni fa, pero algo va a hacer”.