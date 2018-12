Ayer se conocieron dos fallos judiciales que involucran a integrantes del sector frenteamplista Lista 711. El primero involucra al senador Leonardo de León, quien había denunciado por difamación a dos personas que difundieron una foto en la que se lo ve ve dentro de un avión privado junto con una botella de whisky Chivas Regal. El legislador afirmaba que era falsa, pero como no proporcionó la original y dijo no recordar quién la sacó, la Justicia desestimó la denuncia. “Él se acuerda, pero tiene códigos, y sabe que si da el nombre de alguien que estuvo con él en un avión, sería el fin de la carrera de esa persona”, explicó una fuente de la 711. El otro fallo judicial está relacionado con el ex vicepresidente Raúl Sendic. Un Tribunal de Apelaciones ratificó un fallo en su contra por los delitos de peculado y abuso de funciones. Sendic declaró que “respeta” el fallo de la Justicia, aunque aclaró que piensa “seguir luchando” por su inocencia. “Quiero que mi caso sea analizado por el jurado de Masterchef, que es de los pocos órganos que aún no me han condenado”, expresó. El ex vicepresidente ya fue sancionado por el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio, la Junta de Transparencia y Ética Pública, y la Justicia en dos ocasiones. “Sé que no va a ser fácil, porque por más que dije que sabía cocinar, la verdad es que nunca en mi vida toqué una sartén, y cuando cocino me suelo quedar con parte de los ingredientes, pero confío en que los jurados decretarán mi inocencia”, declaró Sendic.