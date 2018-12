La Asociación Rural del Uruguay (ARU) convocó el lunes una conferencia de prensa en la que brindó un diagnóstico sobre la situación del sector agropecuario. Su presidente, Gabriel Capurro, consideró que las medidas adoptadas por el gobierno como respuesta a las reivindicaciones de Un Solo Uruguay “intentaron pero no atacaron el problema de fondo”. El directivo explicó que “lo que esperábamos era que el Frente Amplio abandonara el gobierno con el compromiso de no volver durante los próximos 100 años y que, antes de dejar el poder, firmara un decreto que prohibiera la actividad sindical. Pero nuevamente demostraron que no conocen las necesidades del país”.

Capurro también adelantó que por el momento la ARU no piensa retornar a los Consejos de Salarios, instancia que abandonaron a mediados de año. De todas maneras, aclaró que podrían volver a sentarse a la mesa de negociaciones si se dan ciertas condiciones. “Nosotros estamos dispuestos a negociar nuevamente si los Consejos de Salarios empiezan a funcionar correctamente y los peones obedecen nuestras órdenes. Ellos claramente no están capacitados para entender la situación del campo, entonces, lo que debería hacerse es dejarnos que decidamos por ellos”, sostuvo. El directivo consideró que para que la negociación sea más efectiva los trabajadores deberían sentarse en sillas más bajas y pedir permiso a sus patrones antes de hablar. “Cualquiera que entienda la realidad del campo sabe que si no se toman estas medidas reina el caos y la anarquía”, afirmó.