ADEOM Durazno pide a Vidalín que remueva a director que protagonizó discusión violenta con funcionaria

La Asociación de Empleados y Obreros Municipales (ADEOM) de Durazno pidió al intendente, Carmelo Vidalín, que separe del cargo al director de Promoción Social, Atiliano Bustillo, después de que este protagonizara un incidente con la docente a cargo de la piscina municipal, informó El Acontecer. El director ordenó limpiar la piscina con un producto que generó turbiedad en el agua y no avisó a la profesora de educación física, que cuando vio el estado del agua prohibió el ingreso de los niños. Esto motivó una discusión entre la docente y Bustillo, quien reconoció que se “calentó”. “Ahora se pretende reunir pruebas contra la compañera docente y no contra el jerarca que tiene seis denuncias en el Ministerio de Trabajo [y Seguridad Social] por abuso de funciones y maltrato”, denunció la secretaria general de ADEOM, Cristina Cantero. La dirigente dijo que Vidalín “respondió que esperará que se agote la vía administrativa, lo que entendemos, pero nosotros iremos a los medios nacionales, a la Unidad de Violencia Doméstica, a la Junta Departamental y donde corresponda para denunciar al jerarca”. En tanto, Bustillo salió al cruce del sindicato afirmando que tiene “el respaldo del intendente” y que va a “continuar en el cargo hasta tanto él lo crea oportuno”. Sin embargo, admitió, “hablando en criollo”, que es “calentón hace 64 años” y no va “a cambiar a tres o cuatro meses de dejar la Intendencia”. La edila socialista Susana Raviolo publicó ayer una carta en el sitio de su partido. “La forma como se ejerce el poder sobre las personas más vulnerables, con la anuencia del Intendente, es vergonzosa”, escribió sobre este y otro casos, agregó que Vidalín “se hace el ciego, sordo y mudo ante las arbitrariedades provocadas por hombres con cargos de su confianza política”, y se preguntó: “¿Hasta cuándo las mujeres trabajadoras municipales deberán seguir soportando la violencia, la humillación, los malos tratos, el despotismo, que despliegan” en la Intendencia “los hombres de confianza de Vidalín?”.