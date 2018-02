ADEOM rechaza que en febrero se renueve contratos a empresas privadas de recolección de residuos

Ayer hubo asamblea de los trabajadores de la División Limpieza de la Intendencia de Montevideo (IM) nucleados en la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (ADEOM), en la que se rechazó que en febrero se le renueve los contratos a las empresas privadas de recolección de residuos, ya que “no hay razones para que se las quiera utilizar para realizar tareas como rompehuelgas, porque no va a haber medidas de forma inmediata”, dijo a la diaria Álvaro Soto, integrante de ADEOM. El dirigente agregó que no tiene sentido que se contrate a empresas privadas para “hacer tareas que pueden hacer los trabajadores municipales”, ya que se genera un “doble gasto”. Además, dijo que hubo acuerdo en reclamar el pasaje de categorías de los choferes, porque para la IM “es lo mismo manejar un camión equipado que un auto que lleva pasajeros”. También se resolvió generar una “comisión intersindical” que unirá a todos los empleados que hacen trabajos para la intendencia, es decir, no sólo a los municipales sino también a los de las empresas tercerizadas.