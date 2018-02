Agustín Bascou no será candidato

El intendente de Soriano, Agustín Bascou, dijo que no será candidato en las próximas elecciones: no se postulará para intendente ni para ser representante nacional. “No me interesa la política. El sistema político uruguayo tiene que sacarse la politiquería de encima. Nos desesperamos por la politiquería y no hacemos las cosas. [...] Hace siete u ocho meses que estamos en campaña política, es una vergüenza”, dijo ayer Bascou a Radio Uruguay.

En 2017 los ediles del Frente Amplio (FA) denunciaron a Bascou por comprar combustible para la intendencia en estaciones de servicio de su propiedad. La Justicia lo investiga, además, por la liberación de cheques sin fondos.