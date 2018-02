Alegría en CAFO por recital de Phil Collins: “Ya no se juegan tantos partidos y extrañamos los espectáculos de viejos aburridos”

Ayer se pusieron a la venta nuevas localidades para el show que dará el músico británico Phil Collins en el estadio Centenario el 17 de marzo. Uno de los organizadores del espectáculo explicó que en estos casos “la gente no suele sacar entradas con mucha anticipación, porque estamos hablando de artistas que en general superan los 65 años, como Phil Collins, que tiene 67, y en dos o tres meses su estado de salud puede cambiar radicalmente”. Y si bien reconoció que el promedio de edad de los artistas de primer nivel que llegan a Uruguay es “bastante alto”, también admitió que esto “tiene sus ventajas, porque hay grandes chances de que el último recital de una leyenda sea el que brindó en Uruguay, algo que nos colocaría en los libros de historia de la música”.

La llegada del ex baterista y vocalista de Genesis no sólo causó satisfacción entre sus fanáticos, sino también en el seno de la Comisión Administradora del Field Oficial (CAFO), que se encarga de gestionar el estadio Centenario. Un funcionario del organismo explicó: “Desde que los grandes tienen sus propios estadios ya no se juegan tantos partidos, y extrañamos los espectáculos de viejos aburridos que son la verdadera esencia del fútbol uruguayo. En lo personal, el día del recital pienso traerme el mate y dormirme un rato, tal como hacía los domingos de invierno cuando venía algún cuadro chico a tratar de rescatar un puntito”.

Desde Inglaterra, Collins dijo estar confiado en que se sentirá “muy a gusto” tocando en el Centenario. “Uruguay tiene jugadores de fútbol que son verdaderas leyendas vivientes y que, como en los países grandes nadie los quiere, van a retirarse allí. Lógicamente, me siento muy identificado con eso. Además, estoy seguro de que el público va a saber apreciar el hecho de que si bien ya no estoy en mi mejor forma física, mantengo la actitud y la entrega”. El músico contó que los organizadores del espectáculo le explicaron que venía “a seguir el camino de Antonio Pacheco, Álvaro Recoba y tantos otros”.