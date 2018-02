Amado cuestionó a Miranda por generalizar acerca de la oposición, y criticó los resultados del FA en educación, salud e infraestructura

El diputado colorado Fernando Amado, líder de la agrupación Batllistas Orejanos, dio a conocer ayer una carta abierta al presidente del Frente Amplio (FA), Javier Miranda, en la que lo cuestiona por haber “generalizado” al referirse a la oposición y, de paso, critica varios aspectos de la gestión de gobierno.

El domingo, durante el acto de festejo por el 47º aniversario del FA, Miranda sostuvo que el proyecto político de la oposición es “minar el desarrollo y la profundización de un sistema integrado de salud”, no invertir en educación y obstaculizar la agenda de derechos. Además, convocó a la oposición a que presente “propuestas alternativas” y a que no se limite a la reacción.

Si bien Amado resalta en la carta que en un momento Miranda habló de varias oposiciones, también cuestiona que luego haya vuelto a “englobar a la oposición endilgándonos la falta de proyecto o lo que es peor, enunciando cuál es el proyecto de la oposición según su visión”. En la misiva, Amado sostiene que su práctica es de oposición constructiva, algo que, dice, tanto Miranda como el propio presidente Tabaré Vázquez “saben”. Esta es una referencia al artículo 15 de la última Rendición de Cuentas, que fue aprobada en la Cámara de Diputados gracias al voto del legislador colorado, porque la bancada oficialista, transitoriamente, no contaba con mayorías.

A continuación, Amado le reprocha a Miranda que haya dicho que la oposición no quiere un Sistema Integrado de Salud. “Se equivoca, nosotros queremos mantener y mejorar el sistema. Lo que no queremos es tener una dirección de ASSE [Administración de Servicios de Salud del Estado] salpicada por la corrupción y moviéndose con total falta de transparencia, desbordando soberbia y a la que le cuesta rendir cuentas”. También agrega que no quiere que los recursos de ASSE se destinen a enriquecer “empresarios amigos”.

Luego Amado reconoce el “enorme esfuerzo presupuestal puesto en la educación pública” e incluso admite la responsabilidad del Partido Colorado en las “consecuencias” del atraso presupuestal de la educación en otras épocas, “pero tras más de una década los resultados son muy pobres”. Además, asegura que la infraestructura debe estar al servicio “de la economía nacional” y no “en la medida y necesidades del gran capital empresarial multinacional”, y afirma que las empresas públicas “no pueden ser entonces filiales de los comité políticos, ni pueden tampoco ser entes recaudadores para paliar el déficit generado por la conducción irresponsable, falta de ética, corrupta, investigada por la justicia y que ya se cobró nada más y nada menos que un vicepresidente de la República”.

Según Amado, el propio FA ha contribuido con la antipolítica, “minando la credibilidad y la ética de la que gozaban”.

“A ustedes que ya iniciaron la campaña electoral, aún le restan dos años de gobierno. Para que no sea tiempo muerto pueden contar con nosotros, pero no desde la tribuna, desde la seriedad que gobernar implica”, culmina la carta.