El visitante de ayer en la comisión investigadora sobre el financiamiento de los partidos políticos fue Andrés de León, edil frenteamplista de Cabildo, el sector de Darío Pérez. La comisión ya citó a declarar a 20 personas por los distintos temas que tiene a estudio (ver recuadro). El objetivo es establecer un vínculo entre el financiamiento de las campañas electorales y eventuales favores que recibieron esas empresas u organizaciones de los gobiernos a los que apoyaron. “Por ahora, no hay ningún hilo conductor que nos permita encontrar eso”, indicó el diputado frenteamplista Alfredo Asti, integrante de la comisión, y evaluó, por otra parte, que esta no se propone “un objetivo concreto”. La comisión tiene plazo hasta mayo para redactar los informes finales, que serán por lo menos dos (uno del Frente Amplio y otro de la oposición).

El tema de ayer fue el Cambio Nelson y los vínculos de la familia titular, los Sanabria, con actores políticos, en particular, con el ex intendente de Maldonado Óscar de los Santos (Frente Amplio) y con el actual intendente Enrique Antía (Partido Nacional). La citación a De León surgió porque, en 2015, el edil aseguró que la familia Sanabria apoyó a De los Santos en 2005 y a Antía en 2015.

Asti dijo a la diaria que el edil comentó que hay gente vinculada a Sanabria que “se acercó” a De los Santos y a Antía, pero no aportó elementos concretos, sólo una lista de diez nombres de integrantes del sector de Sanabria que ocupan cargos de confianza en la intendencia de Antía. Los nombres surgen de declaraciones de otro edil fernandino en la Junta Departamental.

La diputada nacionalista Elizabeth Arrieta cuestionó que la intendencia de De los Santos haya permitido que Cambio Nelson no pagara alquiler por el local que tenía en la terminal de ómnibus de la ciudad. Asti aseguró que ninguno de los locales instalados en la terminal pagaba alquiler, porque había un acuerdo por el que se los exoneraba de ese pago a cambio de que aportaran a la comisión administradora honoraria de la terminal. “Eso era con todas las empresas”, aseguró el diputado frenteamplista.

Cuando De León se retiró, la comisión se enfrascó en una discusión sobre si la intendencia de Antía debía incluirse como objeto de investigación, ya que el análisis acordado en el Parlamento abarca hasta 2015 inclusive. El debate duró un tiempo, pero oficialismo y oposición no lograron ponerse de acuerdo.