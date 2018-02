Arrieta denunció a Presidencia en la INDDHH y aseguró que la única deuda que tiene es ínfima

Gabriel Arrieta, el famoso colono que discutió con el presidente Tabaré Vázquez en la puerta del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, denunció ayer a Presidencia de la República ante la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) por el comunicado que publicó la semana pasada, en el que se consignaba que Arrieta es ocupante de tierras del Instituto Nacional de Colonización (INC) en Kiyú (San José), “tiene deudas desde 2008”, y además “no ha pagado nunca por el uso de la tierra del Estado”. El colono le aseguró a la diaria que es mentira que nunca pagó por la tierra, y agregó que la única deuda que tiene es de 250 dólares, por un campo que le arrendaron en Colonia Wilson (San José) y que ya lo entregó. También afirmó que no debe 500.000 pesos a UTE, otro dato que había trascendido.

Arrieta dijo que cuando llegó a la INDDHH pidió para hablar con algún integrante del consejo directivo, pero ninguno podía porque estaban reunidos, por lo que fue recibido por un abogado y una asistente, que quedaron en que lo iban a llamar. Por su parte, Juan Faroppa, uno de los directores de la institución, señaló a la diaria que no harán ninguna “declaración especial” por ese caso. “Es una denuncia tan importante como las tantas que recibimos a diario. Se iniciarán los procedimientos como ordena la ley, y una vez concluidos, la INDDHH publicará su resolución”, indicó.

El colono concurrió solo a la institución, ya que su abogado, Gustavo Salle, no estaba de acuerdo con que hiciera la denuncia. Salle dijo a la diaria que se negó porque la INDDHH es “una agencia del gobierno” que “tolera el terrorismo de Estado que implementan los gobiernos del Frente Amplio”, como “las violaciones de los derechos humanos en las cárceles”. El abogado agregó que Arrieta tiene que seguir haciendo lo que ya hizo: “Todo este revuelo mediático, donde lo dejó pegado al presidente de la República”. “Lo dejó como abusivo. Un individuo que utiliza el poder para golpear a los de abajo, y cuando llega el momento de negociar con los de arriba, entrega la patria, como hizo con UPM. Con poner de manifiesto eso ya está, le ganó, como Nacional a Cerro: Arrieta 4, Tabaré Vázquez, 0”, aseguró. Por último, dijo que está estudiando si el comunicado de Presidencia infringió alguna ley, porque “hay que ver qué datos reveló, y si estaban o no en dominio de la opinión pública”. No obstante, dijo que si bien la actitud del presidente “podrá no estar reñida con la ley, sí está reñida con la moral y la ética, porque es muy feo ser abusivo”.

En tanto, el colono dijo que por el comunicado de Presidencia tuvo reacciones de “solidaridad” por parte de “amistades” e “integrantes de la mesa de colonos”. De todos modos, señaló, “por las dudas”, que no tiene ningún integrante de su familia que esté “bajo ningún tipo de presión” ni se “quiera suicidar”. “Con esta gente no sé... Si Presidencia saca un comunicado de esos, ¿qué puedo esperar?”.