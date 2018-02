Autoconvocados sostuvieron que las medidas del gobierno para el agro son “un poco tímidas, pero bienvenidas”

Ayer las gremiales de productores de leche volvieron a visitar la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Cámara de Senadores para estudiar el proyecto de ley que busca generar un fondo de garantía que permita reestructurar el perfil de la deuda a corto plazo de los productores lecheros. Si bien las gremiales aceptaron la propuesta de ampliar el fondo de garantía por seis millones de dólares, también reclamaron una solución “más integral”.

En noviembre del año pasado, el Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley que facilita la reestructuración a largo plazo del endeudamiento de los productores lecheros con el sistema bancario y las industrias, como forma de alivianar el peso del endeudamiento de corto plazo. Se buscaba un tratamiento “muy ágil”, en respuesta a la preocupación que generaba el tema. El fondo comenzó a generarse el 23 de dicho mes, con el aumento adicional de dos pesos de la leche tarifada, 70 centésimos de los cuales se destinaron a cubrir el aumento de los costos de producción, y los 1,30 pesos restantes, al fideicomiso que permitirá reperfilar la deuda. Según explicó el entonces ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre, el aumento se extendería por un plazo aproximado de cinco años, hasta generar un monto aproximado de 30 millones de dólares.

Junto con los productores lecheros, los representantes de la oposición cuestionaron la iniciativa del Ejecutivo y aseguraron que sólo beneficiaría a los grandes productores, por lo que los senadores nacionalistas Álvaro Delgado y Guillermo Besozzi presentaron en diciembre otro proyecto, que proponía extender la garantía “no sólo a las plantas lácteas, sino también a los proveedores de insumos agropecuarios que integran también el listado habitual de acreedores”, según la exposición de motivos en el texto legislativo. Además, el senador José Mujica afirmó que el proyecto del Ejecutivo atendía sólo a 20% de los productores, “casualmente los más fuertes” y “más grandes”.

El 24 de enero, el gobierno introdujo modificaciones al proyecto por intermedio de los ministerios de Economía y Finanzas y de Ganadería, Agricultura y Pesca. Enzo Benech, ministro de Ganadería, explicó ese día que se contemplaron propuestas de productores, gremiales y trabajadores, y se agregó al sistema financiero la posibilidad de solucionar deudas con proveedores. Además, se aumentó de 30 a 36 millones de dólares el monto total. Los seis millones de dólares adicionales del fondo serán distribuidos entre los pequeños productores –definidos como aquellos que no remiten más de 480.000 litros al año– sin obligación de reembolso.

El presidente de la Intergremial de Productores de Leche, Fernando Valverde, sostuvo que la reunión de ayer fue “buena”. “Fuimos a informarnos porque ya habíamos planteado nuestra disconformidad”, afirmó. La intergremial había solicitado que “el fondo fuera de mayor escala, ya que si bien los más chicos tienen problemas, hoy todos los productores están comprometidos”, sostuvo.

Por otro lado, se puso sobre la mesa el hecho de que de los 36 millones de dólares generados del fondo sólo se utilizarán diez. Según Besozzi, esto es así “porque a los grandes productores, por más que estén en problemas, no les sirve” la propuesta, entonces se propuso que los 20 eventualmente sobrantes sean “de libre disponibilidad”, para “repartir, así como los seis millones no reembolsables, entre los productores que lo soliciten”. La bancada oficialista anunció que elevaría la propuesta al Ejecutivo al finalizar la jornada de ayer y que contaría con una respuesta para esta mañana, cuando la comisión se volviera a reunir. De no considerar la propuesta de las gremiales, el proyecto de ley establece que cualquier sobrante se volcará a inversiones de largo plazo en el sector.

Valverde dijo que desde la intergremial se mantiene la “posición abierta” a todas las gremiales de “aceptar lo que se propone”, pero quiso dejar en claro que “no estamos de acuerdo con cómo va a salir el proyecto”. “Se generan algunas injusticias y pensamos que sería mejor aprovechar esta herramienta de forma más integral”, afirmó. No obstante, también consideró que “ante la situación urgente en la que estamos, es mejor comenzar a tomar aunque sea beneficios parciales”.

Por su parte, el oficialista Leonardo de León dijo que el proyecto considerado ayer da respuesta a varios aspectos planteados por las gremiales, como “el endeudamiento” y “las diferenciaciones para pequeños productores”, al tiempo que crea un “mecanismo anticíclico de estabilización de precios”, que atiende a 70% de la producción láctea que exporta y se somete a los vaivenes del mercado internacional. La última iniciativa presentada por el Frente Amplio incluye la creación de un fondo de financiamiento y de estabilización de precios con carácter anticíclico, para que cuando los precios caigan actúe como buffer y el shock genere un impacto menor en la situación económica de los productores. Conaprole ya utiliza una herramienta de este tipo, y ahora se pretende extenderla a todo el sector.

En tanto, Wilson Cabrera, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche, dijo a la prensa ayer que no están de acuerdo “con crear otro fondo de inversiones sin saber adónde va a ir”. “Lo que queremos tener es lo que se había resuelto en un principio, que era tomar ese dinero, hacer un fideicomiso y dárselo a los productores”, enfatizó.

La comisión del Senado también recibió a los productores rurales autoconvocados. Luego de la instancia, Federico Holzmann valoró en rueda de prensa que “fue un encuentro positivo” en el que llevaron la proclama “leída el 23 en Durazno” para que “la conocieran de primera mano” los senadores de la comisión. “Vieron punto por punto, están dispuestos a empezar a trabajar, lo que nos deja reconfortados. En ese sentido hay un acercamiento bueno, y vamos a ver si hoy comienza el partido”, agregó el productor. En cuanto a las medidas propuestas por el gobierno, Holzmann dijo que “todo lo que se vaya consiguiendo es una buena señal”, pero “hay que continuar trabajando”. “Quizá son un poco tímidas, pero son bienvenidas”, añadió, en referencia a las iniciativas del Poder Ejecutivo.

Por su parte, el senador suplente del Partido Nacional Omar Lafluf, presente ayer en la comisión, dijo a la diaria que los productores autoconvocados comunicaron que “iban a aceptar participar en la mesa de trabajo, no de diálogo”, y “que esperan medidas”. Aseguró que ellos nunca hablaron de “cortar las políticas sociales”, pero sí “otras”, aunque no especificó cuáles, y contó que “hicieron mucho hincapié en el endeudamiento”. “Ellos no piden quita, sino plazo, especialmente los lecheros”, concluyó.

Hoy la comisión continuará analizando el proyecto de ley de fondo de garantía para deudas de los productores lecheros.