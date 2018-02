"Betingo" Sanguinetti fue enviado a prisión en Andorra por lavado de activos

Según informó Subrayado, Andrés Betingo Sanguinetti, hermano del ex presidente uruguayo Julio María Sanguinetti, fue procesado ayer con prisión en Andorra, por lavado de activos. Betingo Sanguinetti es acusado de integrar un sistema de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht para obtener la concesión de obras públicas en varios países. Un ex abogado de la empresa, Rodrigo Durán, ahora colaborador de la Justicia, mencionó a Sanguinetti como uno de los partícipes de la maniobra, entre otros empleados de Banca Privada de Andorra (BPA). Allí se abrían cuentas a nombre de testaferros y el dinero se traspasaba mediante movimientos internos, sin dejar registro, hasta llegar a los implicados.

El ex presidente afirmó, en 2017, que su hermano “era funcionario de un banco de Andorra, no era ni jerarca ni gerente, ni nada. Era un tercer escalón y no tenía ni capacidad de abrir cuentas”, y defendió: “Es un muchacho serio y decente”.