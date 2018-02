Bianchi acusó a Muñoz de haber contratado como adscripta a Rondán, que es directora de Centros MEC

La diputada nacionalista Graciela Bianchi siempre da que hablar, y ayer no fue la excepción: mediante la red social Twitter publicó un contrato en el que el Ministerio de Educación y Cultura contrata como adscripta a la ex diputada colorada Glenda Rondán, quien se desempeña como directora de los Centros MEC desde 2015. El contrato va desde el 1º de enero de 2018 hasta “no más allá del fin del mandato de la actual ministra de Educación y Cultura, sin perjuicio de la potestad de rescindir unilateralmente en cualquier momento dicha contratación, sin responsabilidad de clase alguna”. En el texto se establece que el salario nominal será de 119.481 pesos a valores de 2017.

“Al culminar el receso, citaré en forma inmediata, y con carácter urgente, a la Ministro Maria J. Muñoz por el nombramiento de Glenda Rondán como su adscripta personal, acumulando con el cargo de Directora de Centros MEC”, escribió Bianchi en la red social. Y luego agregó: “al mismo tiempo cursaré la denuncia correspondiente a la Junta de Transparencia y Ética Publica”.

En diálogo con la diaria, Rondán dijo que no iba a dar declaraciones y se limitó a explicar que no tiene dos contratos con el Estado, y que sólo cobra un sueldo, que es el que aparece en el contrato que expuso Bianchi en Twitter. “Nadie puede cobrar dos sueldos del Estado. Eso es ilegal”, afirmó. Además, desde la comuna informaron que el cargo de directora de Centros MEC formalmente no existe, por lo que Rondán ha venido siendo contratada como adscripta e incluso cobra menos que los demás directores de unidades ejecutoras. “Lo que hizo la ministra con ella está acorde a sus potestades: fue designarla para funciones concretas”, especificaron.

Sin embargo, para Bianchi la situación de Rondán es “más grave aun” si el cargo de dirección de Centros MEC no existía en los hechos: “¿En calidad de qué lo ocupaba, impartía órdenes, cobraba, viajaba con viáticos, etc? Con ese cargo comparecía en el Parlamento. Destrucción del tejido institucional = corrupción”, escribió en la red social. Luego agregó: “Además de la irregularidad administrativa, en principio, porque esperemos lo que dice la Jutep [Junta de Transparencia y Ética Pública], y el mal manejo de los dineros del contribuyente, el nombramiento de Glenda Rondán significa otra cosa más importante: el total desprecio a la ciudadanía por parte de María Julia Muñoz”.