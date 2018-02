Botana regularizará situación de funcionarios que entraron sin concurso: “Los voy a hacer entrar por un concurso arreglado”

La decisión del intendente de Cerro Largo, Sergio Botana, de hacer ingresar en forma directa a 202 funcionarios municipales que habían sido despedidos a fines de la pasada administración, cuando el jefe comunal renunció a su cargo para presentarse a la reelección y fue sustituido por Pedro Saravia, fue criticada por algunos de sus correligionarios, como la intendenta de Lavalleja, Adriana Peña. “Una intendencia no puede desperdiciar dinero contratando esa cantidad de gente, porque eso puede provocar desbalances financieros que más adelante le podrían impedir cumplir con su deber de aumentarle los sueldos de los cargos de confianza en forma escandalosa”.

Agustín Bascou, intendente de Soriano, opinó que se trató de una decisión “desafortunada”, ya que “el aparato estatal no puede ser utilizado para beneficiar a los amigos, sino que debe utilizarse para beneficiarse uno mismo”.

El senador del Partido Nacional Álvaro Delgado se refirió concretamente al argumento de que contratar a estos funcionarios fue “un acto de justicia”. “Si lo que quería era hacer justicia, podía haberle regalado a estos funcionarios campos o casas propiedad de la Intendencia de Cerro Largo, con lo que no sólo no hubiera aumentado el tamaño del Estado, sino que lo hubiera reducido. Pero reconozco que no todo el mundo entiende este razonamiento”. Botana evitó referirse a estas críticas, aunque admitió que las repercusiones de su decisión “pueden dañar a la imagen del Partido Nacional”. Es por esto que decidió “regularizar” la situación, y organizar un concurso para llenar las vacantes que surgieron tras los despidos decididos por Saravia. “Creo que va a quedar casi todo el mundo contento, porque los ingresos van a ser por concurso, como reclaman mis detractores, y van a entrar todos y cada uno de los funcionarios que fueron despedidos, porque obviamente los voy a hacer entrar por un concurso arreglado”. El jefe comunal dijo ser consciente de que esta decisión también puede generar ciertas críticas, aunque considera que “los justicieros solemos enfrentarnos con muchos obstáculos”.