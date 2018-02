Brenta señaló que la partida de 20.000 pesos que reclaman los empleados de Servicio Fúnebre de la IM no va en la línea de “austeridad” de la comuna

Los funcionarios de Servicio Fúnebre y Necrópolis de la Intendencia de Montevideo (IM) nucleados en la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (ADEOM) siguen en preconflicto, sin tomar medidas, por ahora, ya que esperarán a la reunión tripartita que se hará el viernes en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), en la que pondrán sobre la mesa los ocho reclamos que le vienen haciendo a las autoridades de la comuna. la diaria se comunicó con Eduardo Brenta, director de Gestión Humana y Recursos Materiales de la IM, para conocer la visión oficial sobre los reclamos del sindicato.

El jerarca señaló que junto con el departamento de Desarrollo Urbano –del que depende Servicio Fúnebre y Necrópolis– vienen negociando desde hace “varios meses” los reclamos que plantea ese sector, y señaló que algunos son de recibo. Por ejemplo, Valeria Ripoll, secretaria general de ADEOM, subrayó el lunes en rueda de prensa que el pedido de atención psicológica es “histórico”, ya que “el contacto con la muerte” genera un “problema psicosocial”. Brenta indicó que ese reclamo “está muy bien”, pero que en realidad el servicio “ya existe”. “Lo que están planteando es reforzar el apoyo psicológico. Nosotros tenemos un servicio de Salud y Seguridad Ocupacional que atiende problemáticas psicológicas de funcionarios de diversos sectores. Es probable que haya una demanda superior, pero estamos en condiciones de dar respuesta rápidamente, porque disponemos de psicólogos como para dar un apoyo mayor”, aseguró Brenta.

ADEOM también planteó el reclamo de una partida “por la tarea penosa de trabajar con la muerte” –en palabras de Ripoll– de cerca de 20.000 pesos, porque, según la dirigente, “hoy la IM les paga 10.000 a algunos trabajadores; a otros, 3.000, y a otros, nada”, y que “supuestamente, es una manera de darles más o menos trabajo a los compañeros, pero no es lo que sucede, porque al haber 200 trabajadores para atender todos los cementerios, el mantenimiento y las salas velatorias, todos tienen que hacer muchísimas tareas”.

Brenta indicó que está en desacuerdo con el reclamo de la partida única, y explicó que hace por lo menos dos períodos atrás los funcionarios fúnebres tenían un régimen de trabajo “con una gran cantidad de horas extras”, y que luego se hizo un convenio que redujo esas horas; a cambio se les dio una contrapartida económica y “se acordó que los funcionarios pudieran realizar otras tareas, como el mantenimiento de los cementerios, a los efectos de que no estuvieran precisamente en contacto con esas tareas todo el día”. “Los cementerios están en condiciones mucho mejores que años atrás; en parte es por esto, porque los propios funcionarios, como forma de salir de estar todo el día en esta situación, pintan, cortan el césped, mantienen los espacios verdes y hacen una cantidad de cosas”, indicó Brenta, y agregó que la comuna accedió a una reducción de franjas que significó un incremento salarial que, “si bien es modesto, no es poca cosa” para los trabajadores de las franjas más bajas.

El jerarca señaló que la que ubica a los trabajadores en las diversas franjas es una comisión integrada, entre otras personas, por un funcionario de Servicio Fúnebre y Necrópolis, por lo tanto “los funcionarios participan de eso”, e indicó que la ubicación en la franja se hace “en función de la cantidad y calidad de trabajo de cada funcionario”. “La partida a todos los funcionarios no tiene justificación porque, por ejemplo, trabajar con la basura tampoco es muy agradable, ni andar por los caños del saneamiento o salir a pelearte con los feriantes de la periferia de Montevideo. O sea que argumentos de ‘porque es feo trabajar acá’, hay muchos”, sentenció el jerarca, y subrayó que la partida única no está en la línea que viene llevando adelante la IM en materia de remuneraciones, “que ha sido muy austera”.

Respecto de que los trabajadores fúnebres tienen que hacer “muchísimas tareas”, según Ripoll, Brenta dijo que son las funciones que tienen que hacer en ese sector, y subrayó que si se llama a los directores de todos los servicios de la IM, “van a decir que les faltan funcionarios”. Agregó que están trabajando en un proceso de “readecuación” de la cantidad de funcionarios en los distintos servicios, atendiendo los diversos cambios culturales. Por ejemplo, ya no se hacen más “aquellos velorios de toda la noche”, y por lo tanto para ese servicio no se precisan más funcionarios, porque “hay menos trabajo”; en cambio, “probablemente” sí precisen más para los hornos crematorios, ya que la cremación se ha incrementado, y a su vez esto generó que haya menos entierros.

Otro de los reclamos que hizo Ripoll en rueda de prensa fue “limitar la jornada de trabajo a seis horas diarias, porque actualmente “si el servicio lo requiere”, los trabajadores “tienen la obligación de quedarse”. Brenta señaló que es cierto que se tienen que quedar, “pero deben ser 20 horas por año, o sea que muy pocas veces se les pide que se queden”. “Ese no es un impedimento para llegar a un acuerdo, y mucho menos para rechazar totalmente el planteo de la IM. Además, están pidiendo un régimen de seis días de trabajo y dos de descanso, que no existe en la administración municipal, y no tiene sentido”, indicó Brenta, y agregó que “en términos generales” los funcionarios de servicios fúnebres de la IM ganan “el doble que los trabajadores privados, que hacen exactamente lo mismo”. Por último, Brenta manifestó que algunos reclamos –como el de limitar la jornada de trabajo a seis horas diarias– están dispuestos a analizarlos, “pero no en un marco de preconflicto, sino de diálogo normal”. En ese sentido, auguró que la discusión en el ámbito del MTSS “va a ser positiva para mejorar la calidad del diálogo”.