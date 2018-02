Cainfo advierte que comunicado que Presidencia hizo de colono que insultó a Vázquez es “inadecuado” y puede inhibir la libertad de expresión

La utilización que el sitio web de Presidencia de la República hizo de las deudas del colono Gabriel Arrieta –quien acusó al presidente Tabaré Vázquez de “mentiroso”, el lunes, a la salida de la reunión del mandatario con las gremiales rurales en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca– está siendo el foco de críticas tanto de políticos opositores como de organizaciones sociales.

Ayer el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo) emitió un comunicado en el que expresa su “preocupación” ante el “manejo de información que la página web de Presidencia de la República realiza respecto a un ciudadano que cuestionó a la primera figura pública del país”. La organización considera “inadecuado” que Presidencia utilice esta información para “denostar a una persona que –más allá de las formas elegidas– se manifestó públicamente, en el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, en forma crítica hacia el Presidente de la República”. “Cainfo desea alertar ante los efectos inhibitorios de la protesta social y la libertad de expresión que esta medida del Poder Ejecutivo puede implicar al utilizar información privilegiada desde una situación de poder”, finaliza el comunicado.

El abogado de Arrieta es el mediático Gustavo Salle, que dijo que está analizando la posibilidad de presentar una demanda, aunque admitió que no lo ve muy “factible”. “Conozco el estado de situación de la Justicia Civil y Penal, y no le veo muchas posibilidades de éxito. La defensa de él es ante el tribunal popular, y la estamos haciendo”, agregó en diálogo con la diaria. Según Salle, la de Presidencia “fue una conducta reactiva, abusiva y vindicativa, de venganza hacia el colono”. Si bien la presidenta del Instituto Nacional de Colonización (INC), Jacqueline Gómez, dijo que los datos eran públicos, según este abogado, “la abusiva y flagrante violación de la ley [de datos personales] está en el hecho de que se suban los datos a la página de Presidencia”, lo que es “abusivo” y “tiene un carácter netamente intimidatorio, en el sentido de que el que se mete con el presidente paga con este tipo de cosas”. Salle sostuvo que la discusión se dirime en la opinión pública, y allí el resultado es “Arrieta 4 Vázquez 0”.

El comunicado de Presidencia, publicado el martes, sostenía que Arrieta mantiene deudas con el INC desde 2008, que “no ha pagado nunca por el uso de la tierra del Estado” y que en 2013 se inició el “proceso de entrega” de la tierra que usufructúa, “estando ahora en el proceso judicial correspondiente”.

En tanto, consultado sobre este asunto, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García, dijo a Telemundo que no tiene “vinculación ni decisión sobre el tema” y que “es importante que la población esté informada, y Presidencia informa de los aspectos que entiende necesario informar”.