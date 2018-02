Carámbula rechazó acusaciones por contratación de familiares en la Intendencia de Canelones

El ex intendente de Canelones Marcos Carámbula, designado la semana pasada presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, contestó mediante una carta pública a las acusaciones en las redes sociales sobre nepotismo en su gestión departamental. Confirmó que contrató a su nuera en la dirección de Turismo, a un primo de su esposa y a su sobrino, pero negó que se trate de nepotismo. “Nepotismo, por definición, es el trato de favor a familiares a los que se les otorga cargos por el mero hecho de serlo, sin tener en cuenta otros méritos. No es el caso de las personas que se menciona en las acusaciones, quienes no sólo reúnen los requisitos técnicos y académicos para ocupar los cargos que ocuparon, sino que su gestión tuvo un impacto altamente positivo en las áreas respectivas”, escribió. Agregó que su nuera y el primo de su esposa dejaron su cargo cuando él abandonó la intendencia, mientras que su sobrino fue ratificado en el cargo por el actual intendente, Yamandú Orsi. “Todo esto fue una y otra vez informado con claridad a la ciudadanía”, sostuvo, y cuestionó la forma “canallesca” en que se agrede a estas personas.