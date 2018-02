Cargos de confianza mantienen polémica en la interna nacionalista: diputado blanco de Artigas aseguró que él advirtió sobre designaciones de Caram

La difusión de las designaciones de familiares del intendente de Artigas, Pablo Caram, en la comuna norteña sigue disparando repercusiones en la interna del Partido Nacional (PN). Ayer, el diputado nacionalista por Artigas, Mario Ayala, de Alianza Nacional (AN), dijo que hace tiempo que advirtió de esta situación en el partido, pero su voz “no se escuchó”; “hoy estamos en esta situación que no le hace bien al partido, ni a la democracia ni a nadie”, aseguró. Fue consultado sobre si apoyaría medidas que aporten transparencia al sistema, como sugirió el senador y presidente del directorio nacionalista, Luis Alberto Heber, y afirmó que sí, pero añadió que Heber “tiempo tuvo hasta ahora [para presentarlas]; es el legislador más antiguo, no sé cuál habrá sido el problema de por qué no lo presentó”. La semana pasada se difundió que Karolina Gómez, pareja de Caram, asumió hace pocos meses como directora de Cultura de la comuna, y que figuran en el equipo de gobierno Rodolfo y Manuel Caram, director y asesor de Desarrollo, respectivamente, ambos primos del intendente. Por último está Valentina dos Santos Caram, sobrina del intendente y directora general de la intendencia.

A esta situación se suma que ayer la intendenta de Lavalleja, la nacionalista Adriana Peña, nombró transitoriamente como encargado de prensa a su hermano, Gerardo Peña, semanas después de la polémica generada por el aumento de sueldo que propuso para algunos de los directores de la comuna serrana, incluida su pareja, Gastón Elola. En un comunicado, la intendenta recuerda que su hermano “forma parte desde hace años” de su administración, “en donde cumple funciones en pase en comisión”. “Desde la Intendencia no se entiende el constante ataque hacia la administración, donde cada decisión se comunica automáticamente a la ciudadanía”, afirma.

Ayer, entrevistada por Radio Sarandí, Peña afirmó que los directores de confianza política “son un grupo de personas que trabajan con uno, que logran que con su trabajo se ganen [las elecciones] dentro del departamento. A su vez, tienen capacidad para los cargos que están desempeñando. Lo respaldan a uno y uno los respalda a ellos. Así ha sido toda la vida”. Destacó que los cargos de confianza “no se dejan coimear, cosa muy difícil en una administración pública”. En Radio Uruguay, Peña también dijo que los cargos de confianza se nombran para “cuidarse las espaldas”, y contó que pidió ser recibida por la Comisión de Asuntos Políticos del PN “porque esto pasó a verde oscuro”. Consideró que “lo peor de todo” es que estas denuncias “no nacen de otros partidos, nacen del PN”, y opinó que en la interna “lo que estamos haciendo es una antropofagia”.

Otro intendente nacionalista que designó familiares en su gobierno es el de Maldonado, Enrique Antía, que nombró a su yerno, Andrés Rapetti, subdirector del área educativa. Ayer se refirió a esta polémica y aseguró que Rapetti es “la mejor persona para ocupar ese cargo en todo el departamento de Maldonado”, y que no le puede dar el cargo de confianza “a un adversario”. En entrevista con El Espectador dijo, además, que el grupo de los intendentes blancos con los que coordina acciones (Sergio Botana, de Cerro Largo, Eber da Rosa, de Tacuarembó, y Dardo Sánchez, de Treinta y Tres) presentará un precandidato a la presidencia en la interna del PN y buscará convocar “otros apoyos que permitan ser una oferta competitiva”. Si bien aclaró que con los intendentes nunca han hablado de candidaturas, afirmó que si le proponen ser el precandidato “tenemos que estar dispuestos a echar para adelante, a no mariconear”.