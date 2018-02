Casa Grande apoyará a candidato o candidata a la Presidencia sólo si garantiza fórmula y gobierno paritarios

La coordinación nacional de Casa Grande se reunió el sábado en Atlántida para analizar temas de coyuntura regional y local. La senadora del espacio, Constanza Moreira, hizo un informe en el que resaltó que la izquierda en la región “también se arma”, pese a que la derecha “sigue creciendo”. Según comentó la legisladora a la diaria, se observó con preocupación la situación de Ecuador a partir de la división de Alianza y las peleas entre el presidente Lenín Moreno y el ex presidente Rafael Correa. “Es penoso que hayan dividido a la izquierda. Lenín Moreno tiene desconcertado a un pueblo”, evaluó Moreira. Por otra parte, estimó que en Brasil el Poder Judicial impedirá que Lula participe en las elecciones.

En cambio, consideró que la creación del Frente Amplio en Chile “es una buena cosa”, y en Paraguay hay chances de que los sectores progresistas vuelvan al poder. El Frente Amplio recibió el viernes a una delegación de la alianza Ganar, de Paraguay, integrada por el Frente Guasu y el Partido Liberal Radical Auténtico, que se tienen “una gran fe” para triunfar en las próximas elecciones, aseguró Moreira. “Nos llevamos sorpresas complejas a lo largo de los dos últimos años con lo de Brasil, con lo de Argentina, con lo de Chile, con lo de Ecuador, pero mientras tanto la izquierda la pelea y la pelea en todos lados”, sostuvo la senadora.

En el encuentro se valoró que en Uruguay el Frente Amplio (FA) “empezó a remontar un poquito en las encuestas, y cuando termine de resolver su tema de candidaturas va a andar mejor que lo que anduvo el año pasado con el tema de [el ex vicepresidente Raúl] Sendic”. En Casa Grande se evaluó que en el conflicto de sectores rurales con el gobierno, el FA “tomó la delantera” y el movimiento de autoconvocados Un Solo Uruguay quedó “un poco debilitado”. “La gente aplaudió lo que hizo [el presidente] Tabaré [Vázquez]; ellos quedaron medio manchados por esa intervención intempestiva en la puerta del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Desde el punto de vista de la imagen, no les hizo bien a los autoconvocados. Además, ya está instalada una mesa de negociación. El agro va a seguir dando que hablar, pero creo que al gobierno lo agarró un poco desprevenido y ahora el FA tomó la delantera”, opinó Moreira. Al mismo tiempo, se analizó que lo sucedido con el agro “vino bien” para discutir el modelo de desarrollo. “Queremos un modelo de desarrollo sostenible desde el punto de vista ecológico, que priorice la producción de alimentos y la soberanía alimentaria, y contra la concentración de la tierra”, remarcó la senadora.

De cara al Día de la Mujer y al paro internacional de mujeres del 8 de marzo, el sector evaluó que los movimientos feministas deben estar “a la altura del desafío” y convocar a una gran movilización unitaria, como lo fue la del 8 de marzo del año pasado. “El 8 de marzo pasado condicionó una agenda de temas, entre los que pudo aprobarse la ley de violencia de género, el femicidio, la cuota, porque la fuerza del movimiento fue impresionante”, destacó Moreira.

En el plano político, Casa Grande resolvió exigir paridad en la fórmula presidencial frenteamplista, así como un “gobierno paritario”. “Lo que vamos a hacer es mirar el panorama y condicionar nuestro apoyo a todo eso: gobierno paritario, gabinete paritario; si no, nada”, resumió Moreira. Agregó que por ahora no se plantea ser candidata en las elecciones internas. “Pero siempre me guardo esa posibilidad por si no me gusta el panorama”, acotó.