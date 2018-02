Comisión que investiga financiamiento de campañas recibe hoy a Darío Pérez

El diputado frenteamplista Darío Pérez será recibido hoy por la Comisión Investigadora sobre el financiamiento de campañas electorales de la Cámara de Representantes, para que explique los motivos por los que sostuvo que el fallecido ex senador Wilson Sanabria mantuvo vínculos políticos con el ex intendente de Maldonado Óscar de los Santos.

Según Pérez, en 2005 militantes de Sanabria habrían ido a parar a filas de De los Santos y luego volvieron al ex senador. En marzo del año pasado el legislador declaró a FM Gente: “Fue muy evidente que militantes del grupo de Sanabria pasaron a militar [para De los Santos]; eso lo vi yo con mis ojos, y nadie me puede decir que no, por lo menos en San Carlos”. En 2015 dijo que en los comités de Sanabria se repartían listas de Enrique Antía. El hijo de Sanabria, Francisco, fue uno de los motivos de la conformación de la comisión. El ex diputado suplente del Partido Colorado fue procesado tras el cierre de Cambio Nelson, por librar cheques sin fondo, por apropiación indebida y por falsificación ideológica. “Maldonado ha repercutido mucho en el funcionamiento de la comisión”, observó la diputada nacionalista Graciela Bianchi.

En efecto, otro de los dirigentes políticos que estaban citados para estos días en la comisión es el actual intendente de Maldonado, Enrique Antía (Partido Nacional), quien inicialmente iba a asistir junto a Pérez y al ex vicepresidente Hugo Fernández Faingold, pero finalmente no concurrirá. “Antía y Fernández Faingold siempre tienen una excusa para pedir más tiempo”, observó, visiblemente molesto, el diputado frenteamplista Alfredo Asti. Ambos también fueron citados por el caso de Cambio Nelson: Antía por sus “eventuales conexiones políticas y públicas” con el caso (según el Frente Amplio); y Fernández Faingold porque su nombre apareció en una lista de depositantes de la casa de cambio que dio a conocer el Banco Central del Uruguay.

Según Bianchi, Antía no podía concurrir esta semana porque iba a ser intervenido quirúrgicamente. La diputada aseguró que seguramente comparezca la semana que viene, y recordó que el intendente ya se hizo presente en una oportunidad ante este cuerpo. “Dijo que no pensaba que el interrogatorio iba a ir por el lado que fue. Había datos que no había visto, por lo que se comprometió a venir en otra oportunidad y traer por escrito la documentación”, recordó la legisladora. También confirmó que la empresa Tenfield, la Iglesia Misión Vida y la asociación civil Beracca estarán entre las organizaciones que la comisión investigará.