Comunicado de Un Solo Uruguay sobre incidentes con Vázquez generó conflicto entre autoconvocados

“Los que nos pegan como un mazazo no saben que antes de emitir un comunicado hablamos con cada una de la gente involucrada. Se sabe cómo se fueron dando los acontecimientos, pero igual se habló de que teníamos que emitir un comunicado duro. No nos peguemos entre nosotros. El comunicado es para afuera, para la prensa, para dar una señal para afuera, para el resto de la sociedad que está involucrada con esto. Si no, la única versión que tienen es la de los medios o es la de Tabaré respecto a lo sucedido”. Así respondió en un audio de Whatsapp Álvaro Rivas, vocero de Un Solo Uruguay, el lunes, a los cuestionamientos internos que se produjeron en este movimiento, tras el comunicado que la organización emitió luego del entredicho entre el presidente Tabaré Vázquez y varios productores rurales en la puerta del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP). “Razonemos un poquito. No hay casualidades, y el comunicado no es una casualidad y no intenta pegarles con un palo a los compañeros que estaban ahí... Cualquiera se hubiera calentado”, agrega.

Rivas argumenta que con el hecho se logró que “esté en la tapa de los diarios y que se hable más de que Vázquez encaró solo a 20 que de lo que se habló en la reunión y de las medidas puntuales”. “No entremos como por un tubo. No podemos cobrar al grito, porque perdemos a los cinco minutos”, sostiene. Según dice, “eso nos tiene que enseñar, a los que quieren putear, gritar y quemar las naves, que así perdemos a los cinco minutos”. En el audio Rivas también afirma que “el contrario está del otro lado y no acá adentro”, y advierte que se pierden “unas energías hermosas en estos intercambios” y que “se han dicho cosas que no están buenas, mucho menos entre compañeros de causas”.

En diálogo con la diaria, Rivas explicó que “no es que uno asuma que el gobierno es el contrario ni que el sistema político es el contrario”, ya que dentro del movimiento hay “gente de todos los pelos políticos”. “Cuando me refiero a que el contrario no está acá adentro, es que no nos peguemos en la interna”, explicó. También negó que el comunicado se propusiera ser políticamente correcto: “Se les hizo un tirón de orejas [a esos productores] en la asamblea de que no era la forma ni era el estilo. Lo que quise decir ahí es que tenemos todos que dar señales adecuadas y que esa no era una buena señal”.

Ayer de mañana se supo que el movimiento de autoconvocados Un Solo Uruguay no participará más en “mesas de diálogo dilatorias y sin avances en el tratamiento de la problemática” planteada en su plataforma, “hasta que el gobierno plantee medidas concretas de alcance general”. Según dijo Marcelo Nougué, uno de los delegados del movimiento, la declaración no implica un retiro de la mesa de negociaciones, sino que no se participará en aquellas instancias en las que no se traten directamente los temas contenidos en la proclama de Un Solo Uruguay leída en la movilización del 23 de enero. “Lo que es por rubros no va de acuerdo a la proclama, y para eso están las gremiales, pero nuestro planteo es transversal a los sectores”, explicó.

La declaración también hace referencia al cruce entre el presidente Tabaré Vázquez y los productores. Sostiene que “se ha usado intentando desacreditar y politizar al movimiento”. Además, se destaca que “existe una clara diferencia con el Poder Ejecutivo en la visión y diagnóstico de la situación que atraviesa todo el sector primario, industrial, comercial y de servicios, así como el riesgo en que se encuentra una gran cantidad de fuentes de trabajo vinculadas al mismo”.

Ayer, el titular del MGAP, Enzo Benech, dijo que ese grupo “está en su derecho” de no asistir a los encuentros,resaltó que el compromiso del gobierno es “seguir trabajando”, y destacó que se seguirá invitando a “toda la institucionalidad”. “Del 29 de enero al 19 de febrero tomamos una serie de medidas y seguimos trabajando”, finalizó.