Con el apoyo de legisladores oficialistas, juntan 14.000 firmas en Canelones para dejar sin efecto la “tolerancia cero” en el alcohol

La denominada Comisión Canaria en Defensa de la Viña y el Vino asegura que ya recolectó cerca de 14.000 firmas para pedir que se elimine la llamada “tolerancia cero” en el tránsito y que se vuelva al régimen anterior, que habilitaba a los conductores de vehículos motorizados a manejar con hasta 0,3 gramos por litro en la sangre.

El número de firmas se dio a conocer el viernes en el periódico local Hoy Canelones. La campaña, se sostiene, busca defender la “tradición de la copa de vino en la mesa”; ese es uno de los argumentos del diputado oficialista Nelson Larzabal, uno de los que firmaron para colaborar con esta campaña.

De hecho, Larzabal asegura que fue “el primero” en firmar. “La comisión me invitó, y estoy de acuerdo con el planteo que hacen”, dijo. Agregó que el ex senador Marcos Carámbula, futuro presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, también firmó cuando era senador. El legislador objeta que tampoco tiene sentido que la sanción sea la misma para un conductor con menos de 0,3 gramos de alcohol en la sangre que para uno que presenta un notorio estado etílico. “Es excesiva esa sanción, aunque evidentemente es súper necesario que el que va a manejar no tome. Pero, por ejemplo, en los paisanos de Canelones es costumbre almorzar o cenar con un vaso de vino, y la idea sería que [la norma] no afecte de esa manera”, dijo.

A pesar de estas opiniones, Larzabal votó la ley que instauró la “tolerancia cero” en todo el país. “Era el acuerdo que se había hecho. El presidente presentó el proyecto y la mayoría estaba de acuerdo. Éramos algunos pocos los que no lo estábamos”, explicó.

Según dijo el legislador, en 2017 aumentaron los accidentes de tránsito y los accidentes graves, disminuyó la cantidad de personas con alcohol en sangre involucradas en esos accidentes, y los involucrados en los accidentes que habían tomado alcohol registraron un volumen más alto de alcohol en la sangre que 0,3 gramos por litro. “Tampoco se habla de qué responsabilidad tiene en el accidente la persona con alcohol en sangre, entonces es una estadística que sirve más o menos”, sostuvo.

Si bien la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) todavía no finalizó su informe de 2017, los datos preliminares del año (que van hasta el 15 de diciembre) dan cuenta de una baja de lesionados: 27.267 en 2016 frente a 26.336 en 2017. Respecto de las espirometrías, 93,4% de los casos resultaron negativas en 2017, frente a 93,6% de 2016. En el informe de 2016, primer año de aplicación total de la ley de “tolerancia cero”, se constató que del 6,4% de espirometrías positivas, la mitad dieron menos de 1,2 gramos por litro en sangre, mientras que en la otra mitad se registró más. En tanto, el informe preliminar de 2017 de la Unasev destaca que, “mientras que en los días hábiles los conductores con alcohol se ubican en el entorno al 3,9% del total, los días sábado crece hasta un 11,3% (casi 3 veces superior) y los domingos sube hasta un máximo del 17,9% (casi 5 veces superior). Se mantiene la clara correlación entre el patrón de consumo de alcohol durante los fines de semana y la participación en siniestros de tránsito fatales”.