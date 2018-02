De cara a las elecciones, Frente Amplio dijo que “se terminaron las vacaciones” y luego agregó: “Vos no, Raúl. Vos, tranqui. Cualquier cosa te llamamos”

“Se terminaron las vacaciones, se terminó la licencia”, dijo Juan Castillo el domingo en la Agrupación Nacional de Gobierno en Piriápolis. El Sistema Nacional de Cuidados no estaría siendo suficiente como para asegurarse la próxima elección. “El compañero hace bien en llamar a todos los frenteamplistas para ponerse a trabajar de cara a 2019”, dijo a Los Informantes (diario) un vocero del partido de gobierno, que no quiso identificarse porque al mismo tiempo es community manager de la Lista 404 de Luis Lacalle Pou. ¿Todos los frenteamplistas? Bueno, casi. “Con Raúl nos comunicamos directamente para decirle que sus vacaciones continúan. Lo llamamos a la casa, dejamos sonar como 20 veces por si estaba en la ducha. Atendió muy entusiasmado y le dijimos: ‘Vos no, Raúl. Vos, tranqui. Cualquier cosa te llamamos’. Creemos que entendió la indirecta, pero nunca se sabe”. Los expertos en Photoshop® de la oposición están prontos para agregar su cara en actos políticos, y los del FA para borrar su cara si llega a hacer acto de presencia.