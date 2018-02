Director de RAP ASSE de Río Negro alega que referente del Centro de Salud de Young fue separada del cargo por “mal relacionamiento”

La directora del Centro de Salud de Young, la médica Marta Núñez, fue separada del cargo el 1º de febrero. La decisión fue tomada por el Directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), a sugerencia de Álvaro Martínez, director de la Red de Atención Primaria (RAP) de Río Negro de ASSE.

El 3 de febrero Núñez publicó en su perfil de Facebook que Martínez y la directora adjunta de la RAP de Río Negro, Ximena Rodríguez, le habían comunicado que, a raíz de una reestructura planteada por el propio Martínez, Young y su zona rural quedarían sin referente propio. “No expresa motivo alguno y manifiesta no tener ninguna queja en cuanto a mi trabajo”, sostuvo. Anunció, además, que más adelante relatará “una larga trama de maltrato realizada por el Dr. Martínez hacia mi persona, que tienen que ver con su rechazo personal y político incluyendo también algunos aspectos de discriminación a mi género y a enfermedades familiares”. En su comentario en Facebook, Núñez agradeció el apoyo recibido, entre ellos el de sus compañeros del Frente Río Negro (espacio conformado por el Frente Liber Seregni, la lista 711 y otros grupos menores del Frente Amplio), así como la “nobleza y hombría de bien” del diputado y ex intendente nacionalista Omar Lafluf.

Para la nota que publicó la diaria el miércoles 7 no logramos contactarnos con Martínez, quien sin embargo ayer transmitió los motivos de su decisión. Comentó que, si bien fue su equipo el que nombró a Núñez directora del Centro de Salud de Young, desde hace al menos dos años le llamaban la atención a Núñez por problemas de relacionamiento con las tres licenciadas en Enfermería del primer nivel de atención de Young (que trabajaban en el Centro de Salud, en las policlínicas barriales y en las policlínicas rurales) y con el director y la subdirectora del hospital de Young, lo que generaba problemas en la coordinación entre el primer y segundo nivel de atención (hospitalario). “Hablamos con la directora varias veces, incluso fuimos con la subdirección de la región Oeste [de ASSE] a hablar con ella, para decirle que no estaba funcionando”, expresó Martínez. Agregó que, a causa de ese “deterioro” que se generó en el equipo, desde Fray Bentos terminaban resolviendo la coordinación entre las policlínicas barriales y el Centro de Salud de Young: “Había una especie de by pass de las licenciadas hacia nosotros, por el que se salteaban el circuito de la doctora [Núñez], porque no había un funcionamiento correcto”, ilustró Martínez. Agregó que “en ningún momento hubo, como se plantea, discriminación de género, ni relacionamiento desde el punto de vista ideológico político, que también se plantea. El cuestionamiento que hemos hecho y veníamos haciendo es el mal funcionamiento de la dirección de Young. Lo elevamos a nuestras autoridades, y nuestras autoridades elevaron al directorio de ASSE. Es allí que se resuelve suprimir la Dirección del Centro de Salud de Young y a su vez cesar a la doctora”.

El equipo de Young continuará, ahora, la coordinación que, de hecho, ya venía haciendo. El de Núñez era un cargo de confianza, por lo que no cabe apelación formal; la ex jerarca continúa con su cargo de medicina general en ASSE, confirmó Martínez.

El director de la RAP de Río Negro descartó motivos políticos en su decisión; Martínez había sido candidato a la Intendencia de Río Negro en 2010 por el Movimiento de Participación Popular e integra el Frente de Salud de ese sector político.