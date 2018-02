Directora de RAP-ASSE de Young fue removida y denuncia “rechazo personal y político” y “discriminación de género” por parte de director departamental

La directora del Centro de Salud de Young, Marta Núñez Alzamendi, fue removida de su cargo por el director de la Red de Atención Primaria (RAP) de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) de Río Negro, Álvaro Martínez, según informó ayer InfoRío. La publicación digital cita una extensa denuncia que hace Núñez en su perfil de Facebook, en la que la médica cuenta que el 1º de febrero Martínez “junto con su directora adjunta de RAP, licenciada Ximena Rodríguez”, le comunicó que “por reestructura” planteada por el propio director departamental, “Young y su zona Rural quedan sin referente propio, pasando a ser él, el único responsable en Río Negro de RAP-ASSE”.

La doctora afirma que Martínez no expresó “motivo alguno” que justificara la decisión y que le manifestó “no tener ninguna queja en cuanto” a su trabajo. Sin embargo, Núñez aporta su punto de vista sobre lo sucedido: “Esto es el final de un ciclo... pero el inicio de una comunicación directa con ustedes, la gente que me conoce y la que no, también, en la cual iré desentramando y relatándoles una larga trama de maltrato realizada por el Dr. Martínez hacia mi persona, que tiene que ver con su rechazo personal y político incluyendo, también algunos aspectos de discriminación a mi género y a enfermedades familiares”.

Núñez continúa diciendo que no se va “a callar” y que dará “batalla pública” para que todo el departamento tenga “los argumentos necesarios para formar opinión”, agregando más adelante que no hace esto por “un cargo”, sino por defender “un proyecto inclusivo” y su “imagen pública”.

Núñez agradece el apoyo recibido de sus compañeros del Frente Río Negro (espacio conformado por el Frente Liber Seregni, la lista 711 y otros grupos menores del Frente Amplio) y destaca la “nobleza y hombría de bien” del actual diputado blanco Omar Lafluf (intendente departamental entre 2005 y 2014), que se comunicó con ella para manifestarle “su reconocimiento” a su tarea, más allá de las “diferencias ideológicas”. “Primero la dignidad. Lo valoro mucho”, concluye la médica.

El Frente Río Negro tiene dos referentes en el departamento: el ex candidato a la intendencia, Sergio Milesi, y el diputado Constante Mendiondo. Vale recordar que en 2015 Milesi perdió con el actual intendente, Oscar Terzaghi, por 600 votos, y que el Frente Amplio (FA) en conjunto le ganó al Partido Nacional por sólo 237 votos. Terzaghi, que pertenece a la Vertiente Artiguista, fue apoyado por una alianza en la que participó, entre otros, el Partido Comunista.

Martínez fue candidato a la intendencia en el mismo año por el Movimiento de Participación Popular, sector del que ahora está alejado.

la diaria intentó comunicarse con Mendiondo, pero no logró concretarlo. Según InfoRío, Martínez dijo que no realizará declaraciones públicas por el momento, pero Mendiondo expresó su respaldo total a la actuación de Núñez, mientras que otro referente del Frente Río Negro confirmó que el tema se seguirá hasta las últimas consecuencias en la interna del FA.

Según pudo saber la diaria de una fuente departamental del FA, hay preocupación por la situación en la interna de la fuerza política y porque de “este tipo de acciones [como la de Martínez], el único que capitaliza es Lafluf”, que suena fuerte como candidato a la intendencia por el Partido Nacional.