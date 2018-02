Edil nacionalista de San José propuso declarar el 23 de enero Día del Productor Rural

El edil del Partido Nacional Mario Guerra (Sumate) ingresó en la Junta Departamental de San José una moción urgente para que en la próxima sesión del cuerpo, prevista para el lunes 19 de febrero, se trate su propuesta de declarar el 23 de enero Día del Productor Rural, informó ayer Primera Hora. La iniciativa toma la fecha en la que se produjo una concentración masiva de productores rurales en Durazno, en la que se dio a conocer una proclama con reclamos al gobierno. El edil dijo al medio local que se trata de un reconocimiento “que ya debería estar vigente desde hace años y no que se le tenga presente cuando tiene que salir a reclamar algo como está pasando últimamente”. “ Si no hubiera productores rurales, no habría producción, tampoco habrían trabajadores rurales y hasta el transporte de carga sería muy menor. Es claro que sin este el campo no sería lo importante que es hoy para nuestra economía, muchas cosas desaparecerían si no existiera el productor rural y por eso hay que reconocerlo”, expresó el edil nacionalista.