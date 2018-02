El clan

La situación fue difundida la semana pasada por el semanario El Bocón. “El Intendente de Artigas Pablo Caram sin duda que es un gran familiero, no puede separarse de su familia y amigos. [...] Resolvió solucionar ese grave problema contratando a la mayoría de ellos, y de esa manera sentir el calor familiar”, encabeza la nota del semanario, publicada el 1º de febrero, y a continuación transcribe el “árbol genealógico de la Intendencia de Artigas”. Según el semanario, Caram contrató como directora de Cultura a Carolina Gómez, su pareja. Como director de Desarrollo, a Rodolfo Caram, su primo. Como funcionaria municipal, a la novia de este. Como directora general de la intendencia, a su sobrina, Valentina dos Santos. Como encargado de proyectos, Caram designó al novio de su sobrina, Omar Bicera. Y como asesor en Desarrollo, a su primo Manuel Caram.

Consultado ayer por diversos medios de prensa, el intendente de Artigas sólo confirmó la contratación de su sobrina como directora general, de su primo como director de Desarrollo y de su otro primo como asesor en Desarrollo. Caram dijo a El Observador que contrató a Rodolfo Caram para hacer un “favor político” a un “compañero del partido” que “lo quería en la oficina esa”. Explicó que contrató a Manuel Caram porque “estaba haciendo falta [gente] en Desarrollo Social y él es un tipo muy vinculado y muy conocido”. Argumentó que contrató a su sobrina como directora general por su “capacidad, inteligencia y dedicación al trabajo”. Dos Santos asumió en una oportunidad la intendencia en ausencia de Caram, porque fue electa como tercera suplente del intendente. Sobre su pareja, Caram prefirió no hacer comentarios porque se trata de un “tema personal”, pero destacó que se trata de una funcionaria con 20 años de servicio en la intendencia y que hace un mes que están juntos.

Además, el intendente aseguró que la contratación de sus familiares es legal, que no está impedido de hacerla y que no les pedirá a los funcionarios que dejen su cargo. Consideró, por otra parte, que las denuncias son parte de un “ataque político” contra su administración.

El artículo 35 del decreto 30/03, que regula las normas de conducta en la función pública, establece que está prohibida la vinculación familiar de un funcionario con un jerarca dentro de una misma repartición u oficina, si el parentesco está dentro del segundo grado de consanguinidad (madres, padres, hermanos o hermanas, hijos o hijas), o si se trata del cónyuge, lo que incluye matrimonio o unión concubinaria establecida. Según explicó a la diaria el presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), Ricardo Gil, en el caso de Artigas, por tratarse de primos y de una sobrina, no se estaría violando este artículo. Tampoco en el caso de la pareja, porque no es una unión formalizada.

En cambio, Gil acotó que podría analizarse si existió una violación del artículo 11 del mismo decreto, que señala que el funcionario público “debe observar una conducta honesta, recta e íntegra y desechar todo provecho o ventaja de cualquier naturaleza, obtenido por sí o por interpuesta persona, para sí o para terceros, en el desempeño de su función, con preeminencia del interés público sobre cualquier otro”, así como “evitar cualquier acción en el ejercicio de la función pública que exteriorice la apariencia de violar las normas de conducta en la función pública”.

Gil aclaró que la Jutep no sólo tiene la competencia de velar por el cumplimiento de la normativa, sino también de señalar las conductas no éticas. “No puedo decir que se viola una normativa si no se viola. Pero también es cierto que sentimos una obligación con la ciudadanía de decir: ‘Esto no está prohibido pero está mal’. Si yo traigo diez primos míos, no violo la normativa pero está mal, porque la gente va a leer que yo estoy acomodando a mi familia. Entonces, yo no debería hacerlo y alguien me lo tendría que plantear”, manifestó el presidente de la Jutep.

Gil aclaró que hoy el tema de Caram “no está bajo la lupa de la Jutep y nadie entiende que hay elementos para investigar”, aunque está dentro de sus competencias de análisis y no descartó que pueda tratarse. Además, el jerarca hizo notar que no es sólo el caso puntual de una intendencia: “Hay más de una intendencia en las que últimamente han surgido relaciones familiares, hay más de un ministerio, hay más de una empresa pública. Nos parece que es un tema en el que hemos estado todos los uruguayos y el sistema político con la guardia un poquito baja, un poquito complaciente”, cuestionó.

Interna variada

Todavía no está definido si la Comisión de Ética del Partido Nacional tratará el tema de Caram. Una de sus integrantes, Carmen Asiaín, dijo a la diaria que estaba volviendo de la licencia y que no estaba “para nada enterada” de la situación.

El presidente del Directorio del Partido Nacional, Luis Alberto Heber, dijo al programa Inicio de jornada de Radio Carve que las polémicas que involucran a intendentes blancos están “como orquestadas”. Sobre el caso de Caram, comentó que “no había escuchado hace mucho tiempo que en la actividad política entráramos en el tema de la pareja”, en referencia a la contratación de Gómez como directora de Cultura. Sobre Rodolfo Caram, destacó que fue diputado por el Partido Nacional, y sobre Manuel Caram, comentó que era edil y “se dedicaba a los problemas sociales”. “Mañana puede ser criticable, pero éticamente es una persona vinculada a la actividad política y no hubo una intención de acomodo familiar”, sostuvo Heber.

Además, el presidente del Directorio mencionó el caso del subsecretario del Interior Jorge Vázquez, hermano del presidente Tabaré Vázquez. “¿Ahí está bien y Caram está mal? ¿Por qué? El hermano de Vázquez hace muchos años que está en el gobierno. Nadie ha dicho que eso está mal”, dijo Heber.

Caram integra el sector Todos, de Luis Lacalle Pou, desde diciembre de 2017. Cuando se acusó al intendente de Soriano, Agustín Bascou (Alianza Nacional), de beneficiarse indebidamente por comprar combustible en sus propias estaciones de servicio, el sector Todos fue particularmente crítico de su conducta. En este caso, el propio Caram aseguró que Lacalle Pou lo llamó el lunes para apoyarlo, y Heber, que integra el sector, no lo cuestionó.

En Alianza Nacional, las opiniones oscilan entre quienes consideran que la situación es un “desastre” pero prefieren no declararlo, y quienes entienden que no amerita “un escándalo”.

El ex intendente de Río Negro, Omar Lafluf (Alianza Nacional), dijo a la diaria que pedirá a Heber que cite a Caram al Directorio para que dé explicaciones, teniendo en cuenta que el propio intendente de Artigas se ofreció a asistir.

El diputado Pablo Abdala, del mismo sector, comentó a este medio que ve la situación “con preocupación”, pero acotó que hay que analizar “con mucho detenimiento cada caso” y dejar al intendente que dé las explicaciones correspondientes. “Debe haber una justificación razonable en cada situación. La vinculación familiar de un funcionario no es necesariamente nepotismo, porque puede estar justificada por las condiciones del funcionario. O no”, indicó Abdala. Agregó que le “consta” que en algunos casos, como en el de Rodolfo Caram, la contratación está justificada porque “es un hombre serio y responsable”, con “trayectoria y antecedentes”. “No sé si esto se da en todos los demás casos. El intendente es el que debe dar las explicaciones”, indicó Abdala.

En tanto, el diputado de Alianza Nacional Jorge Gandini también destacó que Rodolfo Caram “fue un dirigente político relevante, es un tipo conocido, querido, con buen respaldo político, es natural que esté ahí más allá de que sea primo”. Valoró que la situación “no amerita el escándalo”, aunque aclaró que no tiene todos los elementos como para evaluarla.