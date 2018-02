El Poder Ejecutivo sale a la búsqueda de un socio privado interesado en hacerse cargo de la Fuerza Aérea

Un avión de la Fuerza Aérea que participaba en el operativo Verano Seguro se precipitó a las aguas de la playa Mansa de Punta del Este el viernes. Si bien no hubo que lamentar víctimas mortales, el episodio causó preocupación entre las autoridades. “Nos deja muy mal parados. O la Fuerza Aérea deja de participar en el operativo o le cambiamos el nombre, pero ambas cosas son incompatibles”, aseguró una fuente gubernamental. El del viernes fue el tercer accidente que involucra aeronaves militares en el último año y medio. Desde el Poder Ejecutivo consideran que es un buen momento para impulsar un proyecto que se maneja desde hace algún tiempo y que consiste en asociarse con algún privado que se haga cargo de la operativa de la Fuerza Aérea. “Los resultados desastrosos de todos los intentos por reflotar Pluna llevaron a convencernos de que el gobierno no puede hacerse cargo de una aerolínea y, por consiguiente, es mucho mejor dejar este terreno a las empresas privadas. Pero con la cantidad de accidentes que tienen las aeronaves militares, estamos sospechando seriamente que el problema es que Uruguay simple y sencillamente no se lleva bien con la aviación, no sólo con la civil, sino tampoco con la militar”, aseguró un funcionario del gobierno. Las autoridades creen que esto “no es necesariamente algo malo, ya que en la historia de la civilización humana hubo decenas de miles de gobiernos que no se involucraron en la aviación e igual hicieron cosas muy buenas, como el Imperio Romano o la Primera República Francesa”. “Es factible pasar a ocuparse solamente de cosas que vayan por tierra o por mar”, sugirió.

De todas maneras, en el gobierno consideran que para el país es “necesario” tener Fuerza Aérea, por lo que se buscará un socio privado. “Lo más probable es que perdamos millones, como ocurrió con Pluna, pero aun así nos va a salir más barato que hacer los cambios que la flota de aviones militares necesita, que básicamente sería jubilar a todas las aeronaves y traer otras posteriores a la Guerra de Corea”, aseguró la fuente consultada.