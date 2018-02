En el candelero

La historia ya era conocida, pero volvió a estar ahora sobre la mesa con el telón de fondo de las protestas de los productores agropecuarios autoconvocados. El Instituto Nacional de Colonización (INC) analiza desde el punto administrativo la situación de unos 20 colonos que pagan “rentas diferenciales”, es decir, más cercanas a los valores de mercado, para explotar tierras estatales, entre ellos tres intendentes y un senador del Partido Nacional. Se trata de los intendentes Pablo Caram (Artigas), Enrique Antía (Maldonado), Fernando Echeverría (Flores) y el senador Álvaro Delgado, del sector Aire Fresco.

Esta semana, el informativo de Televisión Nacional consultó a Delgado sobre esta situación, luego de que el intendente de Rocha y ex diputado Aníbal Pereyra (Movimiento de Participación Popular) lo cuestionara mediante las redes sociales por esa doble condición de político y colono. “No hay inhibiciones, no debería haberlas, las únicas condiciones para ser electo están en la Constitución. Si no trabajara, no cumpliera, no pagara o no invirtiera (en el campo) sería otra cosa”, respondió. Según el senador blanco, “no es un tema de ética ni de compatibilidad, es un tema de legalidad”.

Delgado explota un inmueble de 339 hectáreas en la colonia Horacio Ros de Oger, en Paysandú, por el que pagaba una renta anual de unos 369.930 pesos, según publicó en abril de 2016 el suplemento Campo del semanario Búsqueda.

Tras un decreto del Poder Ejecutivo de ese mismo año que establecía la rescisión unilateral de todos aquellos contratos en los que los colonos estuvieran en situación de “incompatibilidad y/o incumplimiento” de dos artículos de la Ley 11.026, el directorio del INC ha continuado con el análisis de las situaciones de estos 20 colonos, ya que podrían estar contemplados por dicha resolución gubernamental.

En concreto, en noviembre de 2017, y con la abstención del representante blanco Rodrigo Herrero, el directorio del INC resolvió “dar vista de las actuaciones al doctor Álvaro Luis Delgado Ceretta, arrendatario de la fracción N° 66 de la Colonia Doctor Horacio Ros de Oger, inmueble N° 377, por el plazo de diez días hábiles, estando a la espera de eventuales descargos”. En 2017, según la resolución publicada en el sitio de Colonización, la renta anual que pagó Delgado ascendió a 419.537 pesos. Los descargos del senador blanco, según pudo saber la diaria, se presentaron antes de que se cumpliera el plazo establecido y ahora serán analizados por las autoridades de Colonización.

Tanto el Poder Ejecutivo como el INC han fundamentado sus actuaciones respecto de los colonos que pagan renta diferencial en dos artículos de la Ley 11.029. En primer lugar el 61, que establece que una de las obligaciones principales de los colonos consiste en “trabajar directamente el predio y habitarlo con su familia, salvo, en este último caso, que la colonia esté organizada o se organice bajo el sistema de viviendas agrupadas en poblados”. Y vinculado a este, el artículo 101, que prevé como una de las causales para la rescisión unilateral de los “compromisos contraídos” que el colono arrendatario, aparcero o promitente comprador “se dedicare a explotar otro u otros predios no adjudicados por el INC o se dedicare a cualquier actividad en menoscabo de la explotación del que le haya sido adjudicado”.