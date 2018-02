Ayer a las 18.00, en más de 230 puntos del país, productores rurales, transportistas y otros integrantes del movimiento Un Solo Uruguay comenzaron vigilias que durarán 24 horas o, al menos, hasta el mediodía de hoy, como símbolo de que esperan medidas del gobierno en respuesta a la plataforma que presentaron el martes 23 de enero, en la movilización que realizaron en Durazno. El sábado analizarán en una asamblea de delegados nuevas medidas a tomar y “cómo seguir”, aunque descuentan que participarán en la mesa de trabajo convocada por el presidente Tabaré Vázquez.

En general, los lugares elegidos fueron al costado de las rutas o en predios abiertos, aunque también hubo concentración en zonas urbanas; en Montevideo fueron en la rambla y Avenida Brasil, y en el Molino de Pérez. En muchos puntos los productores comenzaron a acercarse sobre el mediodía, pero a partir de las 18.00 aumentó la convocatoria; cerca de las 20.00, en todos los puntos se cantó el Himno Nacional. En cada lugar las actividades fueron diversas, según la “idiosincrasia local”, comentó Marcelo Nougué, uno de los voceros del movimiento. En algunos casos los manifestantes leyeron la proclama de la concentración del 23 de enero, mientras que en otros hubo oratoria a cargo de algunos de los productores, o charlas (por ejemplo, la que dio en Tacuarembó el ingeniero agrónomo Eduardo Blasina, uno de los oradores del 23 de enero), en otras sólo se conversaba informalmente, fogón mediante, sobre los reclamos y sobre las medidas anunciadas el lunes por Vázquez. En todas las concentraciones abundaban las banderas de Uruguay y había carteles con leyendas que hacían alusión a la situación: “Basta”, “Achiquen el costo del Estado”, “Secuestraron nuestro futuro, estamos aquí para rescatarlo”, “Medidas insuficientes. Unifiquemos criterios” eran algunas de ellas.