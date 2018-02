Fiscal en Crimen Organizado descartó ilícitos en denuncia por negocios del gobierno con Venezuela

El fiscal en Crimen Organizado Luis Pacheco decidió desestimar parte de la denuncia presentada por los diputados nacionalistas Rodrigo Goñi y Jaime Trobo, y el ex representante Gonzalo Mujica (escindido del Frente Amplio), sobre los negocios del gobierno con Venezuela.

Concretamente, Pacheco concluyó que no se comprobó ilícito en la carpeta de la denuncia relacionada con los negocios de Uruguay con Venezuela, excluyendo del caso a la empresa Aire Fresco SA, que está incluida en otro expediente y está siendo tratada por otro fiscal. Entre otras empresas que la denuncia vinculaba a los negocios con Venezuela se encontraba Atlansur y Funsacoop.

En mayo del año pasado, los diputados habían emitido un comunicado en el que afirmaban que la “intervención injustificada de intermediarios privados, asignados en forma arbitraria para realizar negocios en varias áreas como venta de alimentos, negocios de logística y acopio de granos, no registra justificación alguna”. Sin embargo, el dictamen de Pacheco sostiene que respecto de los “contratos celebrados por empresas privadas uruguayas con empresas estatales venezolanas”, no se advierte la “existencia de hechos con apariencia delictiva”, en la medida que estas empresas “no eran seleccionadas por el Estado uruguayo, sino por las empresas estatales venezolanas, por lo que no son de aplicación las normas de contabilidad y administración financiera del Estado, ni es preceptiva la exigencia de procedimiento competitivo”. Además, Pacheco advierte que “la denuncia no ha sido presentada por parte de ninguna empresa eventualmente interesada en negociar con las empresas estatales venezolanas, por lo que no surge prima facie un presunto favorecimiento estatal a alguna empresa en particular, sino en todo caso la instrumentación entre Estados de un marco general o plan estratégico –que incluyó la creación de una Comisión Binacional de Planeamiento y Seguimiento– a los efectos de favorecer la concreción de negocios de comercio exterior”.

En declaraciones a la diaria, Goñi sostuvo que tienen pensado ampliar la denuncia presentando nuevas pruebas. “No esperábamos un dictamen tan rápido. A nuestro entender faltan nuevas pruebas”, expresó. El diputado destacó que la jueza aún no tomó ninguna resolución respecto del caso, y dijo que los denunciantes no lo van a dar “por cerrado”.

En tanto, el diputado Daniel Placeres (integrante de la cooperativa Envidrio, incluida en otra parte de la denuncia referida al Fondo para el Desarrollo), dijo que lo que hizo el fiscal es “verificar” que “los negocios con Venezuela estaban claros”. “Desde que quisieron hacer la presentación de la investigadora se demostró que era transparente la cosa. Las denuncias, en vez de generar algo positivo, generaron algo negativo para las empresas que tenían poder de oportunidades de venta. Es necesario tener más prudencia a la hora de hacer las denuncias y tener mucho cuidado cuando está en juego la viabilidad de las empresas”. Para Placeres, ya desde el debate parlamentario para crear una comisión investigadora sobre el Fondo para el Desarrollo “sabíamos que no había ningún ilícito”.