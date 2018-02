Frente Amplio modificará y votará proyecto que reserva 30% de las compras públicas para la economía social

Los diputados frenteamplistas de la Comisión Especial de Cooperativismo harán modificaciones al proyecto de promoción de la economía social y solidaria mediante las compras estatales y lo votarán en el plenario, dijo a la diaria la diputada Lilián Galán (Movimiento de Participación Popular). El proyecto, aprobado en diciembre en comisión con los votos del Frente Amplio (FA), crea una reserva de mercado de 30% de las compras de bienes y servicios nacionales para los emprendimientos de economía solidaria, autogestionarios y cooperativos, sólo en aquellos rubros en los que exista oferta de los emprendimientos definidos.

Galán explicó que incorporarán propuestas que hizo la Coordinadora de Economía Social y Solidaria en el Parlamento; en particular, se cambiará el concepto de micro, pequeños y medianos emprendimientos, porque la iniciativa tomaba como base un decreto del Poder Ejecutivo que era dirigido a las pequeñas y medianas empresas y no se ajustaba a la realidad de las cooperativas.

El proyecto establece márgenes de preferencia para las empresas de la economía social y solidaria, un elemento que se considerará a la hora de evaluar económicamente las ofertas. Para los microemprendimientos, que emplean no más de cuatro personas, el margen será de 20%; para los pequeños emprendimientos, que emplean no más de 19 personas, será de 12%; para los emprendimientos medianos, que ocupan no más de 99 personas, de 8%. El proyecto aclara que la evaluación técnica de las ofertas “se realizará exclusivamente en base a los criterios establecidos en el procedimiento de compras correspondiente”.

El Poder Ejecutivo y, en particular, el Instituto Nacional del Cooperativismo [Inacoop] cuestionaron el proyecto en la interna del FA y también en la comisión parlamentaria. El asesor del Ministerio de Economía y Finanzas Alejandro Zavala, que asistió el 4 de setiembre a la Comisión de Cooperativismo, expresó reparos a la reserva de mercado tal como se establece en el proyecto, si bien aseguró que su cartera comparte el espíritu de la iniciativa. “Tenemos problemas con cómo está redactado el artículo 9° en cuanto a las reservas de mercado, porque se trata de una reserva genérica. Más allá de que uno comparte la idea y la propuesta que está detrás, estamos hablando de que el Estado va a pagar más caro lo que podría pagar más barato. Estamos poniéndole un sobreprecio al Estado para priorizar o fomentar determinadas cosas”, alertó.

El Ejecutivo tiene además dudas sobre el porcentaje de 30% y sobre la definición de economía social y solidaria, que considera muy vaga. Además, entiende que primero debería aprobarse una ley marco de economía social y solidaria y después un proyecto que aborde específicamente las compras públicas.

Pero los diputados frenteamplistas en la comisión no atenderán estos planteos. “El cuestionamiento que nos hizo el Inacoop es que primero debería votarse la ley marco y después la de compras públicas, pero ellos hace tres años que están trabajando con la ley marco y todavía no la tienen pronta, así que vamos a votar esta”, declaró Galán.