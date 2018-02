Funcionarios de la Etchepare se movilizaron contra anuncio de descuentos

Los trabajadores de la Colonia Bernardo Etchepare se movilizaron ayer de mañana frente a ese centro de salud, ubicado en el kilómetro 79.600 de la ruta 11, en el departamento de San José, para protestar por un descuento salarial de 37 días que la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) pretende aplicar a 60 funcionarios del área de seguridad por el conflicto que mantuvieron durante 2017 por mejores condiciones laborales, según informó Radio 41.

Roberto Pérez, presidente de la comisión interna, dijo a este medio local que aún estando en preconflicto, los trabajadores a los que se les pretende aplicar el descuento continuaron cumpliendo con sus labores y evitaron fugas y hasta un incendio. El dirigente dijo que no aceptarán la medida de ASSE ni la propuesta del organismo de que el descuento se efectúe en tres cuotas. Para Pérez, se trata de una “tomadura de pelo” por parte de ASSE, y opinó que puede considerarse una medida de persecución sindical. Los trabajadores advirtieron que si no se encuentra una solución no descartan encadenarse en las puertas del centro o iniciar una huelga de hambre.