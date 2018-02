Heber podría renunciar a la presidencia del Directorio nacionalista después de Semana de Turismo

Si bien el Honorable Directorio del Partido Nacional (PN) no se reunirá esta semana, después de Carnaval le espera una agenda intensa: el 26 de febrero recibirá al senador y líder de Alianza Nacional, Jorge Larrañaga; el intendente de Artigas, Pablo Caram, pediría una audiencia en los próximos días, y además empezarán las conversaciones para definir quién sucederá a Luis Alberto Heber en la presidencia del Ejecutivo nacionalista.

Larrañaga asistirá para profundizar sobre la carta que envió al Directorio en enero de este año; el 17 el senador pidió en una misiva que el PN lidere la construcción de un proyecto “alternativo y superador” que permita “conformar mayorías parlamentarias para un próximo gobierno”. Fuentes nacionalistas aseguraron a la diaria que la prioridad del Directorio es recibir a Larrañaga, pero también confirmaron que Caram se comunicó con Heber para comparecer ante el órgano partidario, aunque aseguraron que los asuntos “estrictamente políticos”, por lo general, son tratados en la Comisión de Asuntos Políticos.

Por otra parte, el sector Todos hacia Adelante, liderado por Luis Lacalle Pou, deberá reunirse para empezar a definir quién será el sucesor de Heber en la presidencia del Directorio, ya que es el sector mayoritario el que debe proponer el nombre. Según distintos integrantes de Todos, las reuniones se confirmarán después de Carnaval, debido a que tanto Lacalle Pou como Heber están de viaje, el primero en Israel y el segundo en Marruecos.

El senador Javier García (Todos) dijo a la diaria que lo más probable es que el presidente se elija entre los integrantes del directorio actual. “Creo que citar a la Convención para elegir un nuevo Directorio y luego a un presidente no parece una cosa muy real. Es un planteo que no se ha manejado; es una posibilidad teórica, pero no recuerdo una oportunidad en la que haya sucedido eso”, dijo.

En tanto, el diputado Armando Castaingdebat (Todos) dijo que no es seguro que Heber deje su cargo en el Directorio en la primera quincena de marzo, tal como había anunciado. “Que se va, se va, pero no hemos definido una fecha. Han sucedido algunos temas que hay que resolver antes”, dijo. El legislador agregó que, de confirmarse la asistencia de Caram, “Heber debería estar presente como presidente”, por lo que estimó que el alejamiento se producirá después de Semana de Turismo.

Por su parte, el diputado Jorge Gandini (Alianza Nacional) declaró a la diaria que no cree que el PN recorra un camino “tan escabroso y complejo” de tener que elegir una nueva integración del Directorio mediante una convención, cuando el actual “no está ni cuestionado ni agotado”. “La limitante es que en la Carta Orgánica dice, por una reforma de hace poco, que el presidente no puede ser candidato en las elecciones siguientes. Eso acota mucho las personas que pueden ser directores; yo miro el Directorio actual y me parece que todos vamos a ser candidatos a algo; por eso Heber deja el Directorio”, aseguró. El artículo 27 de la Carta Orgánica dice: “Quien ocupe la Presidencia del Directorio no podrá integrar ninguna de las listas que se presenten en las Elecciones internas de los Partidos Políticos que se realicen durante su mandato. Si fuera el caso, deberá renunciar seis meses antes de la fecha de la mencionada elección, o previo a su proclamación pública si se postulara como precandidato a la Presidencia de la República, y esta se realizara antes de los seis meses”. Fuentes nacionalistas aseguraron que este artículo se debe cumplir “a rajatabla”, pero explicaron que el presidente, si bien “puede no ser candidato a la interna, no quiere decir que no lo pueda ser después” en otras instancias electorales.

A su vez, Castaingdebat, que integra la Comisión de Asuntos Políticos, confirmó que la intendenta de Lavalleja, Adriana Peña, será recibida por los aumentos de sueldo a los cargos de confianza que, si bien quedaron sin efecto, generaron gran polémica en enero de este año. El diputado aseguró que, además de hablar de los incrementos truncos, Peña tratará “la realidad política departamental, [porque] lo que desembocó en este lío fueron posiciones diferentes en los distintos sectores del PN”.