Jutep prepara informe sobre el senador De León; estaría listo en un mes

La Junta de Transparencia y Ética Pública trabaja en un informe, que presentaría “a finales de febrero o principios de marzo”, sobre el uso que el senador frenteamplista Leonardo de León hizo de las tarjetas corporativas de Alcoholes del Uruguay (Alur), dijo a la diaria el presidente del organismo, Ricardo Gil Iribarne.

A principios de noviembre, Matilde Rodríguez Larreta, directora de la Jutep, había dicho que el caso De León sería estudiado de oficio por el organismo. “Es un caso a estudiar, aunque todavía no hemos hecho ninguna acción, porque no es lo único que estamos analizando”, explicó Rodríguez Larreta en aquel entonces. También había dicho en esa oportunidad que se tendría en cuenta la ampliación de la denuncia presentada a la Justicia por el senador del Partido Independiente (PI), Pablo Mieres, y que también se estaban investigando otros hechos ocurridos en ANCAP que trascienden los gastos con las tarjetas corporativas.

Ayer el propio Gil Iribarne explicó que el organismo todavía está esperando información para elaborar el informe. Según dijeron otras fuentes de la Jutep, se planea enviarle un interrogatorio por escrito al propio De León antes de producir el informe.

Ayer, El Observador publicó que De León no se ampararía en sus fueros para declarar ante la Justicia por el caso ANCAP. El propio senador confirmó esa versión en diálogo con la diaria: “Cuando se hizo pública la denuncia les dije a mis abogados que no me iba a amparar en los fueros y que iba a explicar cada uno de los puntos a la Justicia”, aseguró.

De León no sólo deberá declarar como indagado por haber estado al frente de Alur hasta 2015, sino que también deberá responder por el uso que hizo de las tarjetas corporativas de esta empresa, ya que Mieres presentó en la ampliación de la denuncia material que indica que De León hizo gastos por 30.677 dólares y 868.560 pesos utilizando dos tarjetas corporativas de esa empresa, además de haber recibido viáticos por más de 60.000 dólares, de los que nunca rindió cuentas ni hizo devoluciones, según el senador. Además, la denuncia del PI, hecha a partir de pedidos de acceso a la información pública, sostiene que el senador frenteamplista hizo gastos que ni siquiera corresponden a misiones de la empresa.

En abril de 2012, durante Semana de Turismo, el ahora senador habría gastado 771 dólares en restaurantes, estaciones de servicio y alojamiento en Paraguay, aunque no había ninguna misión oficial en ese momento, denunció el partido liderado por Mieres.

En dos lapidarios informes que se dieron a conocer en el segundo semestre del año pasado, la Jutep consideró que el ex vicepresidente Raúl Sendic violó las normas vigentes “en materia de administración de fondos públicos en lo referente a Probidad [...], Rectitud [...], Legalidad [...], Implicancias [...], Buena Administración Financiera [...], Rendición de Cuentas [...], y Prohibición de Uso Indebido de Fondos”, y que el intendente de Soriano, el nacionalista Agustín Bascou, “adoptó decisiones y firmó convenios que generaron y/o pudieron generar beneficios económicos a las estaciones de servicio propiedad de las sociedades comerciales que integraba”.

Por su parte, el Tribunal de Conducta Política (TCP) del Frente Amplio todavía no ha definido si analizará el caso de De León. Este cuerpo se reunirá a partir del 21 de febrero y podría tomar entonces la decisión. Según pudo saber la diaria, los integrantes del tribunal pidieron información a Alur, pero aún no saben si obtuvieron respuesta, dado que la última reunión que mantuvieron fue en diciembre. El informe que hizo el TCP sobre Sendic, y su posterior divulgación, previa a un Plenario del FA que iba a analizar ese tema, fue fundamental en la renuncia del ex vicepresidente.