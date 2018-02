La nueva presidenta de la Suprema Corte de Justicia pidió más presupuesto para el Poder Judicial

“No hay juzgados especializados en violencia de género y sexual”, dijo ayer Elena Martínez Rosso antes del acto en el que asumió como presidenta de la Suprema Corte de Justicia (SCJ). En conferencia de prensa, Martínez aseguró que la dificultad para aplicar la Ley Integral contra la Violencia Basada en Género, vigente desde el 19 de enero de este año, radica en que “no fueron creados juzgados especializados en violencia de género y sexual, como dice la ley”. Martínez sostuvo que la ley “los da por existentes y eso no es así”. “No fueron creados ni se dispuso que fuera transformada la competencia [de los ya existentes]. Hasta que no se creen no entendemos que sea pertinente aplicar la ley”, dijo. No obstante, la magistrada aseguró que hay aspectos que sí pueden ser aplicados. “La ley tiene varios aspectos que no tienen nada que ver con la competencia”, dijo, como la modificación y creación de delitos. Martínez dijo que espera la próxima Rendición de Cuentas para solucionar la falta de juzgados especializados. “Pienso que allí nos van a atender, porque hasta ahora no hemos sido escuchados. No pretendíamos ser escuchados respecto del fondo de la ley, pero sí lo pretendíamos respecto de la creación de juzgados o alteración de competencias”. La novel presidenta de la SCJ anunció la creación de una comisión que analizará los costos de la creación de los juzgados y la capacitación del personal.

Martínez reiteró que es “poco digno” que el Poder Judicial (PJ) tenga que pedir refuerzos presupuestales. Ayer, en una entrevista que publicó el semanario Búsqueda, dijo: “Esa necesidad de ir a pedir por favor porque no tenemos para pagar la luz es una actitud poco digna del Poder Judicial”.

En la conferencia de ayer sostuvo: “Es muy fácil de entender que cuando no podemos ni pagar la luz, como pasó en 2016, no hay más remedio que pedir, porque de otra manera hay que cerrar. El hecho de tener que ir a pedir al Ministerio de Economía y Finanzas no me parece que sea propio de un poder del Estado”. Martínez dijo que ve como “una quimera” la independencia económica del PJ. “Estaría muy satisfecha si nos dieran los recursos que nosotros estimamos suficientes. Con eso se cubre todo lo que estoy planteando; la dignidad no se afecta si nos dan lo que nos corresponde”. Sobre la próxima Rendición de Cuentas dijo que tiene “la ilusión” de que la escuchen y de que, por lo menos, atiendan “algunos” de sus reclamos.

Dijo que se requieren recursos, entre otras cosas, para la aplicación del nuevo Código del Proceso Penal. “Nos dieron lo que se pudo o lo que se estimó que correspondía, pero no es lo que se ajusta a lo que realmente precisamos”. A pesar del reclamo presupuestal, Martínez negó que haya problemas en la aplicación del nuevo Código: “Está funcionando todo lo que tiene que funcionar, pero podría funcionar mejor si nos asignaran el presupuesto que pedimos”.

Como ciudadana, opinó que en el caso Marcelo Balcedo, acusado de evasión y lavado de activos, “en algún lado algo falló, eso es lo que puede pensar una persona con dos dedos de frente”; sin embargo, aseguró que los jueces tratan de “no opinar sobre causas judiciales sin expedientes a la vista”.