Lacalle Pou denunció por difamación e injurias a un ciudadano que lo involucró en un accidente ocurrido durante la presidencia de su padre

El senador del Partido Nacional Luis Lacalle Pou, líder del sector Todos, ingresó una denuncia penal por difamación e injurias contra un ciudadano que, por medio de Facebook, lo involucró en un accidente de tránsito que dice que cometió durante la presidencia de su padre, Luis Alberto Lacalle.

El ciudadano dedica buena parte de su cuenta de Facebook a cuestionar a la oposición, principalmente a Lacalle Pou. En una de las imágenes que comparte se puede ver un montaje que muestra al ex presidente Lacalle junto a Lacalle Pou con una camioneta 4x4 de fondo. Allí se reproduce un diálogo ficticio en forma de viñetas: “¡Papi! ¿Te acordás de las dos niñas que atropellé y maté drogado hasta las patas en Paullier y 18?”, dice Lacalle Pou. Y el ex presidente responde: “M’ijo, yo era presidente y usted no manejaba”, aunque a la vez piensa: “Y bue! Los chicos cometen errores a veces”. Esta imagen fue la que motivó la acción judicial del legislador.

Según pudo saber la diaria, Lacalle Pou fue citado para concurrir hoy al Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 22º Turno de Montevideo. El legislador publicó en Twitter que él mismo presentó la denuncia. Dijo a la diaria que se trata de una nueva “acusación falsa” relativa a un accidente que nunca protagonizó y que es la segunda denuncia que debe hacer por verse involucrado en este caso, y que “seguramente no será la última”.

El diario El País publicó en setiembre que el ex presidenciable ya llevó adelante un juicio, tras una acusación similar, contra un hombre de Colonia que sostenía, también en Facebook, que el político había estado involucrado en un accidente que causó la muerte de una mujer en 2004. Durante la audiencia por ese episodio, los abogados de ambas partes llegaron a un acuerdo y el ciudadano accedió a retractarse en la misma red social y en varios diarios de circulación nacional.

“En virtud de la denuncia presentada en mi contra por el señor Luis Lacalle Pou con fecha 9 de marzo de 2016 en el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 13er Turno, en virtud de una publicación compartida en mi muro de Facebook de fechas 29 de febrero y 1° de marzo del corriente año, deseo expresar que el contenido e imputaciones plasmadas en dicha publicación no es verdadero, retractándome en este acto de la misma”, decía el acta que firmó el ciudadano denunciado por Lacalle Pou en esa oportunidad, según una edición de El País de junio de 2016. El texto fue reproducido en varios medios de comunicación.